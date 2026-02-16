Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜诺定咸森林与域陀彭利拿签约18个月 一季任命4名领队破纪录

足球世界
更新时间：04:48 2026-02-16 HKT
发布时间：04:48 2026-02-16 HKT

诺定咸森林宣布委任57岁的域陀彭利拿（Vitor Pereira）为新任领队，双方签约18个月。域陀彭利拿成为森林今季第4名领队。

彭利拿将接替周四被解雇的戴治（Sean Dyche），这名葡萄牙籍教头的首要任务是带领球队护级。森林目前在联赛排第17位，仅领先降班区3分，近10场联赛仅得两次胜仗。

曾与森林班主合作

彭利拿对英格兰球坛并不陌生，他曾于2024年12月执教狼队，领军护级成功，但他在去年11月因联赛开季10场仅得2分，被狼队解雇。彭利拿执教生涯足迹遍及德国、中国、巴西及沙特阿拉伯，森林将是他执教生涯的第15个战场。他曾与森林班主马里纳基斯（Evangelos Marinakis）在希腊球会奥林比亚高斯合作愉快，令他成为接任首选。

戴治被森林解雇。法新社
彭利拿成为森林今季第4名正式领队。美联社
彭利拿曾执教狼队。法新社
先作客费伦巴治 再硬撼利物浦

彭利拿周一将主持首课操练，他的首场硬仗将是周四欧霸杯淘汰赛附加赛首回合，作客其旧东家费伦巴治。随后，他将于2月22日带领球队在英超主场迎战利物浦。

森林今次的任命打破了英超纪录——从未有球会在同一个球季内，起用4名不同的正式领队。自去年9月以来，森林先后经历了纽奴（Nuno Espirito Santo）、普斯迪高古（Ange Postecoglou）及戴治3任领队。森在上周三与榜尾的狼队闷和0：0后，决定解雇戴治。

