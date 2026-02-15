英足总杯｜古希轰曼城「处子球」 蓝月2：0挫沙福特城晋级

英格兰足总杯第四圈，阵容大幅轮换的曼城昨晚主场出击，凭新兵古希攻入加盟后「处子球」，以2：0击败英乙的沙福特城晋级。

曼城轮换9人陷入苦战

曾七夺足总杯冠军的「蓝月」，在上圈曾以10：1大炒埃克塞特。主队今仗开局依然强势，开赛仅6分钟，沙福特城的艾菲杜宁顿（Alfie Dorrington）不慎摆乌龙，助曼城以1：0领先。但轮换了9名正选的曼城随后陷入苦战，未能扩大比数，麦斯阿利尼（Max Alleyne）更在22分钟伤出。至于沙福特城在早段失球后站稳阵脚，半场前两度差点扳平。先有前利物浦球员活宾（Ben Woodburn）劲射，被曼城门将查福特（James Trafford）精彩扑出，随后班顿谷巴（Brandon Cooper）在半场结束前接应角球头槌斜出。曼城半场领先1：0。

古希轰曼城「处子球」。美联社

沙福特城令曼城陷入苦战。美联社

曼城2：0沙福特城。美联社

易边后沙福特城继续施压，安迈（Kelly N'Mai）的射门直射向查福特怀中。曼城领队哥迪奥拿随后派出安东尼施美安（Antoine Semenyo）、马克古希（Marc Guehi）及尼高奥莱利（Nico O'Reilly）加强攻势。新加盟的古希成为奇兵，他趁沙福特城门将马菲杨格（Matthew Young）扑出传中球不远，冷静射成2：0，是他于冬季转会窗由水晶宫加盟后，为曼城射入的首球。最终曼城以2：0击败沙福特城，晋级第五圈。

古希受惠改制获上阵资格

值得一提的是，古希在今季足总杯新修订的规例下才具备上阵资格；根据旧例，古希会因「杯赛球员身份限制」无法代表第二支球队上阵，但足总现在规定「球员可在同一届赛事中为最多两间球会上阵」，唯不得在同一圈赛事代表不同球队。古希是新规例实施后，第27名在同一季足总杯为两间球会上阵的球员。

哥师不满球队表现：很沉闷

虽然顺利过关，但哥帅不满球队的表现：「比赛过程很沉闷。我们没有看准空间所在，在组织上耗费了太多时间。唯一的好消息是我们晋级了，仅此而已。我知道球员们很想赢，只是我们未能洞察正确的做法，也许是我未能向球员清楚传达如何踢得更流畅。」