英超│热刺聘请杜陀为看守主帅 签短约带队到季尾 球迷：英冠见﹗

足球世界
更新时间：08:30 2026-02-14 HKT
发布时间：08:30 2026-02-14 HKT

欧洲多间媒体周五报导，英超热刺决定聘请前祖云达斯教练杜陀(Igor Tudor)为看守主帅，签署短约带队到季尾。这名一代克罗地亚中坚13年教练生涯换过12支球队，执教成绩不敢恭维，而且他球员时代从未在英超效力，并不熟悉英格兰足球，难怪不少球迷得知他上任后，嘲讽「热刺下季英冠见」。

杜陀签短约至季尾

热刺近日辞退主教练汤马士法兰克后，盛传会效法另一「Big6」球队曼联的做法，以一位过度人物接手带队到季尾，夏天再寻找新帅。意大利转会专家罗马诺、英国《每日邮报》、《The Athletic UK》等媒体周五不约而同报导，热刺已决定聘请杜陀为看守主帅，将会签短约带队至季尾，其合约内没有转正选项，据悉双方已达成口头协议，很快就落实。

执教生涯无球队教得长

然而球迷对热刺骋请杜陀的决定，都摸不著头脑。皆因他由2013年展开执教生涯起，13年已换了换过12支球队，最长只教了1年9个月，其余大部份时间都不足一季，包括过去2支球队拉素和祖云达斯都是任教短短数月就下台。而球员时代他亦从未在英超球队效力，对英格兰足球认识有限，如今要突然执教内部问题数之不尽的热刺，恐怕难领军走出困境。

网民嘲讽热刺将降班

不少球迷都不看好这次任命，众人嘲讽热刺将会降班，到时英冠见﹗
 

