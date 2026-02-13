Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴领放少有暗涌 近9季同期4次领先5分以下 3次被逆转

足球世界
更新时间：20:06 2026-02-13 HKT
发布时间：20:06 2026-02-13 HKT

阿仙奴在周四英超快车赛和宾福特失分后，虽然仍有4分领先优势，但历史数据显示他们要冲击联赛冠军有一定暗涌。近9季英超战毕26轮后，有4季榜首和次席球队的分差在5分以下，其中3次领头羊被逆转无缘冠军，更巧合的是这3次后上封王的球队都是曼城，现时后者正是落后枪手4分排第2位，未知历史会否再次重演。

近9季同期4次领先5分以下 3次被逆转

刚周中英超进行第26轮赛事，曼城主场3:0大胜富咸；阿仙奴作客宾福特就被逼和1:1，双方之间的分差缩窄至4分。过去9届英超相同阶段，有5次榜首与次席球队之间有双位数分差，领头羊都由头带到尾顺利封王；余下4次彼此之间相差5分或以下，3次最终逆转，包括2018至19球季领先3分的利物浦、22至23球季领放5分的阿仙奴，以及23至24球季有1分优势的红军，巧合地3次后上封王的球队都是曼城。

曼城3次后上封王

唯一一次领先不足5分而未能逆转，就是2021至22球季，当时有3分优势的蓝月顶住利物浦，顺利夺冠。如果阿仙奴被曼城力追，按历史数据前者夺冠现暗涌。

