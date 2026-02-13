西班牙杯│卢卡文加盟马体会3场2球2助攻 基沙文：甫来投已不可或缺﹗

马德里体育会在周四西班牙杯4强首回合主场4:0大胜巴塞隆拿，功臣首推贡献1入球1助攻的锋将卢卡文(Ademola Lookman)。这名在冬季转会窗关闭前来投的尼日利亚翼锋，加入床单军团后3场收录2球2助攻，其中2场西班牙赛事都领军大胜，难怪球队攻击核心基沙文都大赞他，直言此子甫加盟已成不可或缺的一员。

卢卡文3场贡献2球2助攻

今场马体会接连攻破巴塞的高位防线，上半场已入4球早早奠定胜局，最抢镜是交出1入球1助攻的卢卡文。此子于冬季转会窗关闭前以3500万欧罗从意甲阿特兰大来技，首次披甲即贡献入球和助攻各一，率队在西班牙杯8强作客5:0大胜贝迪斯。今场第3次为床单军团出场，又再贡献传射，4蛋赠巴塞，球队在这两仗狂轰9球没有失守，而卢卡文本人为马体会3次出场有2球2助攻。

基沙文：他加盟以来一直非常关键﹗

基沙文矢言卢卡文甫来投已不可或缺：「他是一名能够改变比赛走势的球员。他很擅长利用空间，自他来到球队后，一直都非常关键。」这名28岁尼日利亚锋将亦喜言：「我真的非常开心，入球总是特别的。不过我更满意整支球队的表现，团队发挥了顶级水准，在两边禁区都非常高效。」