西班牙杯｜马体会首回合4：0大炒巴塞隆拿　晋决赛机会高唱入云

马德里体育会于今晨的西班牙国王杯4强首回合，意外地主场以4：0大胜西甲榜首球队巴塞隆拿。值得一提的是，这场比赛不仅入球如麻，在下半场更出现了长达8分钟、追平历史纪录的 VAR 争议，令整场球赛更添话题。

巴塞送礼 马体会上半场领先4球

巴塞今场在早段即「送礼」，后卫艾利加西亚（Eric Garcia）回传时，门将祖安加西亚（Joan Garcia）竟漏接让皮球溜进网窝，马体会凭乌龙球领先主队得势不饶人，战至14分钟，倒戈的基沙文（Antoine Griezmann）以一记精彩弧线球直射破网，攻入其今季赛事第5球。33分钟，基奥利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）右路突破传中，射手祖利安艾华利斯（Julian Alvarez）妙传予新援陆克文（Ademola Lookman）于门前扫入。至半场补时阶段，艾华利斯今次担当主角，以一记精彩远射破门，打破个人长达11场的入球荒，助马体会领先至4：0。

拉明耶马今场表现令人失望。（美联社）

马体会打入决赛机会高唱入云。（美联社）

基沙文本对旧主取得入球。（美联社）

VAR检视8分钟成焦点 巴塞入球被吹走

易边后巴塞试图反扑，其中古巴斯（Pau Cubarsi）一度接应利云度夫斯基助攻破网。VAR 球证其后介入检查入球，惟覆核长达 8 分钟（追平去年般尼茅夫对狼队的纪录），现场门将甚至要拿起皮球来热身以维持体温。最终入球被裁定无效。

艾利加西亚85分钟被逐

巴塞的噩梦仍未完结，比赛末段，艾利加西亚因对阿历斯巴尔拿（Alex Baena）作出恶意犯规，经 VAR检视后，于85分钟被直接红牌赶出场。最终马体会以4：0大胜巴塞隆拿，而次回将在 3 月 3 日于鲁营球场举行。