荷甲｜史达宁自由身加盟飞燕诺　投奔尹佩斯：准备好迎接挑战

足球世界
更新时间：05:50 2026-02-13 HKT
发布时间：05:50 2026-02-13 HKT

前车路士及曼城翼锋史达宁（Raheem Sterling）正式落实新东家，这名31岁前英格兰国脚以自由身加盟荷甲劲旅飞燕诺（Feyenoord），合约期至本球季结束。史达宁在今年1月与车路士达成赔偿协议并提早解约，放弃了原本超过30万英镑周薪的最后18个月合约。

由尹佩斯亲自说服　史达宁：首次掌握自己命运

史达宁加盟飞燕诺的一大主因，是为了投奔现任飞燕诺主帅、前曼联及阿仙奴传奇前锋尹佩斯（Robin van Persie）。史达宁表示，这是他职业生涯中难得可以完全掌控下一步的机会：「作为自由球员，我有机会花时间与不同球会及教练对话，确保自己能在新篇章提供价值。与尹佩斯详谈后，我深信飞燕诺能让我感到快乐。出国踢波是全新挑战，我已经准备好了。」

史达宁将加盟飞燕诺。（法新社）
飞燕诺现时在荷甲落后榜首的燕豪芬达17分。（法新社）
尹佩斯是史达宁选择加盟的最大原因。（法新社）
尹佩斯对其赞不绝口

飞燕诺目前在荷甲位居次席，落后榜首 PSV 燕豪芬17之多。尹佩斯对史达宁的加盟寄予厚望：「能说服史达宁这种等级的球员加盟是了不起的事。他的履历说明了一切，他具备改变比赛结果的能力，绝对能帮助我们达成下半季的目标。」

据《BBC》报道，全欧洲及英格兰共有约18间球会对史达宁表示兴趣，但他最终选择加盟荷甲，除了被尹佩斯的愿景吸引外，亦希望协助球队稳夺欧联参赛资格。

