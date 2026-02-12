英超｜维拉凭乌龙球小胜白礼顿 占士米拿653场平上阵王纪录

阿士东维拉今晨于英超主场迎战白礼顿，凭对手末段的乌龙球以1：0险胜。值得一提的是，白礼顿的占士米拿以653场平英超上阵王纪录。

维拉凭乌龙球小胜白礼顿。法新社

明斯的头槌顶中轩祖活入网。法新社

占士米拿平加利夫巴利的英超上阵王纪录。法新社

与加利夫巴利并列第一

上半场的攻势由维拉主导，但埋门并不算极具威胁。数到上半场的焦点，落在22分钟后备上阵的占士米拿，40岁的他以653场，追平加利夫巴利（Gareth Barry）的英超上阵王的纪录；米拿有很大可能于之后的比赛，独占成为这项纪录保持者。维拉在完半场先有贝安迪亚在禁区顶起脚，皮球仅仅斜出。两军半场互交白卷。

轩祖活86分钟摆乌龙

下半场白礼顿的攻势较多，其中卡迪奥卢有一记远射，维拉门将马天尼斯飞尽摸到，皮球再中楣弹出。稍为被动的维拉于86分钟，凭一次角球攻势奠定胜局，明斯接应头槌攻门，皮球顶中轩祖活改变方向入网；这球计作轩祖活的乌龙球。最终维拉凭这个乌龙球，以1：0险胜白礼顿，联赛连续两场失分后重返胜轨。维拉赛后以15胜5和6负得50分排第3，将领先第4曼联的优势拉开至5分；维拉踢多场下，暂时落后榜首的阿仙奴6分。白礼顿则以7胜10和9负得31分，排在第14位。