英超｜热刺拟聘看守领队「止血」 普捷天奴、迪沙比列候选新帅之列

热刺在周三英超不敌纽卡素后，怒炒领队汤马士法兰克（Thomas Frank），随即展开选帅程序。《ESPN》称热刺与今季的曼联及几间大球会一样，理想做法是先聘请看守教练执教至球尾，到夏季才正式任命有名望的领队。普捷天奴（Mauricio Pochettino）和迪沙比（Roberto De Zerbi），均是热刺今夏接任帅位的大热人选。

热刺怒妙汤马士法兰克。美联社

热刺暂列英超第16位

目前热刺有残局需要收拾，球队目前于英超仅排在第16位，领先降班区只有5分。此外，热刺仍有欧联战线，球队急需重整旗鼓以应付欧洲赛场；他们在联赛阶段以8战5胜排第4，直接晋身16强。据报热刺解雇汤帅后，已经随即展开寻觅继任人，但球队将仿效今季不少球会的做法——先聘看守主帅任教到季尾，夏天才聘请大名教练——例如正如曼联解雇鲁宾艾摩廉后，起用卡域克执教至季尾。

普捷天奴今夏将带领美国出战世界杯，对之后回归热刺感兴趣。美联社

迪沙比曾执教白礼顿。美联社

普捷天奴曾带领热刺杀入欧联决赛，但不敌利物浦饮恨。美联社

迪沙比刚与法甲马赛提早结束合作。美联社

肥普将领美国征世界杯

热刺下任正式主帅是谁惹起热议。《ESPN》整理出数名可能人选，普捷天奴和迪沙比均在列。「肥普」目前执教美国国家队，一定会领军出战今届世界杯，但这名曾执教热刺的阿根廷籍教练，对于今夏回归热刺保持开放态度。肥普于2014-2019年曾执教热刺，于2015年曾领军杀入联赛杯决赛，2019年更领军杀入欧联决赛。《ESPN》指热刺会方亦有兴趣让普捷天奴回归。

传热刺非常欣赏迪沙比

另一个热门人选，是迪沙比。迪沙比刚与法甲的马赛提早结束合作，据报这名前白礼顿教头希望重回英超执教，除了曼联和曼城，如今传出热刺亦有可能成为迪沙比的下一站。《ESPN》称消息人士透露迪沙比对于热刺帅位有兴趣，而热刺亦对迪沙比有很高的评价。