Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺拟聘看守领队「止血」 普捷天奴、迪沙比列候选新帅之列

足球世界
更新时间：05:30 2026-02-12 HKT
发布时间：05:30 2026-02-12 HKT

热刺在周三英超不敌纽卡素后，怒炒领队汤马士法兰克（Thomas Frank），随即展开选帅程序。《ESPN》称热刺与今季的曼联及几间大球会一样，理想做法是先聘请看守教练执教至球尾，到夏季才正式任命有名望的领队。普捷天奴（Mauricio Pochettino）和迪沙比（Roberto De Zerbi），均是热刺今夏接任帅位的大热人选。

热刺怒妙汤马士法兰克。美联社
热刺怒妙汤马士法兰克。美联社

热刺暂列英超第16位

目前热刺有残局需要收拾，球队目前于英超仅排在第16位，领先降班区只有5分。此外，热刺仍有欧联战线，球队急需重整旗鼓以应付欧洲赛场；他们在联赛阶段以8战5胜排第4，直接晋身16强。据报热刺解雇汤帅后，已经随即展开寻觅继任人，但球队将仿效今季不少球会的做法——先聘看守主帅任教到季尾，夏天才聘请大名教练——例如正如曼联解雇鲁宾艾摩廉后，起用卡域克执教至季尾。

普捷天奴今夏将带领美国出战世界杯，对之后回归热刺感兴趣。美联社
普捷天奴今夏将带领美国出战世界杯，对之后回归热刺感兴趣。美联社
迪沙比曾执教白礼顿。美联社
迪沙比曾执教白礼顿。美联社
普捷天奴曾带领热刺杀入欧联决赛，但不敌利物浦饮恨。美联社
普捷天奴曾带领热刺杀入欧联决赛，但不敌利物浦饮恨。美联社
迪沙比刚与法甲马赛提早结束合作。美联社
迪沙比刚与法甲马赛提早结束合作。美联社

肥普将领美国征世界杯

热刺下任正式主帅是谁惹起热议。《ESPN》整理出数名可能人选，普捷天奴和迪沙比均在列。「肥普」目前执教美国国家队，一定会领军出战今届世界杯，但这名曾执教热刺的阿根廷籍教练，对于今夏回归热刺保持开放态度。肥普于2014-2019年曾执教热刺，于2015年曾领军杀入联赛杯决赛，2019年更领军杀入欧联决赛。《ESPN》指热刺会方亦有兴趣让普捷天奴回归。

传热刺非常欣赏迪沙比

另一个热门人选，是迪沙比。迪沙比刚与法甲的马赛提早结束合作，据报这名前白礼顿教头希望重回英超执教，除了曼联和曼城，如今传出热刺亦有可能成为迪沙比的下一站。《ESPN》称消息人士透露迪沙比对于热刺帅位有兴趣，而热刺亦对迪沙比有很高的评价。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
11小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
14小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
22小时前
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
17小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
19小时前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
9小时前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
12小时前