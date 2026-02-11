Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺主场不敌纽卡素　联赛跌至第16名

足球世界
更新时间：07:29 2026-02-11 HKT
发布时间：07:29 2026-02-11 HKT

周中英超快车赛事，纽卡素凭积及蓝斯（Jacob Ramsey）射入加盟后的首个入球，作客以 2：1 击败热刺（Tottenham Hotspur）。热刺落败后，领队汤马士法兰陷入被炒边缘，看台上更有主场球迷向其高喊「你明早就会被炒」（You're getting sacked in the morning）。

沙维西蒙斯孤掌难鸣。（美联社）
沙维西蒙斯孤掌难鸣。（美联社）
积及蓝斯为纽卡素奠胜。（美联社）
积及蓝斯为纽卡素奠胜。（美联社）
艾查格雷一度为热刺扳成平手。（美联社）
艾查格雷一度为热刺扳成平手。（美联社）

纽卡素「无锋阵」出战

赛前两支球队均处于低潮，热刺在2026年尚未录得联赛胜仗，而纽卡素在各项赛事近8场亦仅得一胜。纽卡素领队艾迪贺维今仗排出的「无锋阵」式在半场补时阶段收到成效，安东尼伊兰加（Anthony Elanga）传中，中坚马达泰奥（Malick Thiaw）头槌攻门被热刺门将域卡利奥（Guglielmo Vicario）扑出，但这名德国后卫再补射入网，为纽卡素领先1：0完半场。

纽卡素重返前10

易边后热刺一度看到曙光，下半场早段凭借沙维施蒙斯（Xavi Simons）开出角球，沙亚头槌二传，艾查格雷门前扫入扳平。然而，热刺追平仅维持4分钟，纽卡素作出反击，安东尼哥顿（Anthony Gordon）左路闯入禁区后妙传予雅各积及蓝斯，后者第一时间冷静射入，将比数改写成 2：1。

最终纽卡素成功守住胜果，取得今季联赛第3场作客胜仗，积分榜上攀升至第10位。反观热刺表现持续低迷，排名跌至第 16位，仅比降班区多5分，领队汤马士法兰下台压力更大。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
19小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
19小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
12小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
18小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
2026-02-10 07:45 HKT
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
15小时前
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
楼市动向
2026-02-09 18:19 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
18小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
18小时前
01:51
屯门井头村谋杀｜六旬汉疑遭不锈钢煮食煲重击头部致死 与妻长期拗撬
突发
14小时前