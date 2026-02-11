英超｜热刺主场不敌纽卡素　联赛跌至第16名

周中英超快车赛事，纽卡素凭积及蓝斯（Jacob Ramsey）射入加盟后的首个入球，作客以 2：1 击败热刺（Tottenham Hotspur）。热刺落败后，领队汤马士法兰陷入被炒边缘，看台上更有主场球迷向其高喊「你明早就会被炒」（You're getting sacked in the morning）。

沙维西蒙斯孤掌难鸣。（美联社）

积及蓝斯为纽卡素奠胜。（美联社）

艾查格雷一度为热刺扳成平手。（美联社）

纽卡素「无锋阵」出战

赛前两支球队均处于低潮，热刺在2026年尚未录得联赛胜仗，而纽卡素在各项赛事近8场亦仅得一胜。纽卡素领队艾迪贺维今仗排出的「无锋阵」式在半场补时阶段收到成效，安东尼伊兰加（Anthony Elanga）传中，中坚马达泰奥（Malick Thiaw）头槌攻门被热刺门将域卡利奥（Guglielmo Vicario）扑出，但这名德国后卫再补射入网，为纽卡素领先1：0完半场。

纽卡素重返前10

易边后热刺一度看到曙光，下半场早段凭借沙维施蒙斯（Xavi Simons）开出角球，沙亚头槌二传，艾查格雷门前扫入扳平。然而，热刺追平仅维持4分钟，纽卡素作出反击，安东尼哥顿（Anthony Gordon）左路闯入禁区后妙传予雅各积及蓝斯，后者第一时间冷静射入，将比数改写成 2：1。

最终纽卡素成功守住胜果，取得今季联赛第3场作客胜仗，积分榜上攀升至第10位。反观热刺表现持续低迷，排名跌至第 16位，仅比降班区多5分，领队汤马士法兰下台压力更大。