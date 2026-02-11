英超｜曼联挑战5连胜失败 剪发哥睇直播目瞪口呆：我心碎了

曼联在周二晚的英超赛事中，凭些斯高（Benjamin Sesko）在补时阶段建功逼和韦斯咸，保住了看守领队卡域克（Michael Carrick）的不败之身。然而，这场和局对于近期红魔的曼联Blogger、经营「The United Strand」频道的Frank Ilett来说，却是个心碎的结局，因为这代表他维持了超过一年的「不剪发挑战」再次功亏一篑。

首次剪发叫糊食唔出

Frank Ilett在一年多前发起了一项名为「直到曼联取得5连胜才剪发」的挑战。随著卡域克接替鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）执教后表现神勇，接连击败曼城、阿仙奴、富咸及热刺取得4连胜，周二晚作客伦敦球场的比赛成为了他的「剪发生死战」。如果曼联能全取3分，他便能终于理发；若赛果为和局或落败，挑战将会失败，5连胜将从头计起。

曼联挑战5连胜失败，「剪发哥」显得极度沮丧。（The United Strand直播截图）

些斯高为曼联保住1分。（美联社）

卡域克未能助剪发哥完成挑战。（美联社）

「这是一场奇怪的比赛」

比赛期间，Frank Ilett在直播平台KICK实时直播反应，当韦斯咸的汤马士苏锡克（Tomas Soucek）在50分钟先开纪录时，他显得极度沮丧。虽然些斯高在补时最后时刻拯救红魔，但曼联最终只以1：1逼和韦斯咸，Frank换发型的愿望落空。终场哨声响起时，Frank 坐在椅上目瞪口呆，呼出一口气后与身旁友人握手，并心碎地表示：「这是一场奇怪的比赛，我心碎了。」

由于挑战将重置，曼联接下来5场将面对爱华顿、水晶宫、纽卡素、阿士东维拉及般尼茅夫，这意味著Frank最快要到3月20日才有机会剪发。这场 1：1 的和局，让曼联保住了面子，但「剪发哥」的长发暂时继续飘扬。