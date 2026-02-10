英超｜曼联「剪发哥」澄清未因留发赚过百万 剪下头发将捐给慈善机构

曼联「剪发哥」法兰克(Frank Ilett），因誓言曼联未取得五连胜绝不剪发，一把头发留足495日成为网络红人。有网民指法兰克因今次挑战而爆红，估计他已经赚得过百万镑。「剪发哥」澄清今次挑战绝对不是为钱，而是锻炼个人的毅力；他更透露最终会将剪下的头发捐给慈善机构「小公主信托基金」。



经历16个月首次剪发叫胡

法兰克许下曼联不取五连胜不剪发的承诺后，已先后经历了坦哈格（Erik ten Hag）和鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）两代曼联领队，如今到看守领队卡域克（Michael Carrick）领军才见到剪发的曙光。卡域克带领的红魔已取得四连胜，只要周二击败韦斯咸，法兰克便能结束这长达16个月的「留发明志」挑战，把一头长发剪掉。

否认赚过百万



「剪发哥」接受《太阳报》独家专访时，否认了外界关于他透过社交媒体和赞助赚取数百万财富的传闻。法兰克坦言：「我肯定不是某些人想像中的百万富翁。很多人都在谈论我赚了几百万，但事实并非如此。这份收入并没有大家想像的那么丰厚，但这也不是我最初开始挑战的原因。」据悉法兰克曾与Paddy Power等品牌合作，并开设了电商业务，甚至与Aitch等名人有过「虚拟接触」，但他表示这段旅程的真正价值在于毅力。他解释：「最大的痛苦是视力受阻，幸好我戴眼镜，镜框还能把刘海撑起来一点。大多数时候我都几乎看不清楚东西，真的需要剪掉了。」



计划全球直播剪发



一旦曼联达成五连胜的里程碑，法兰克计划进行全球直播，与球迷一同见证他剪发的历史时刻。他目前仍在等待经理人为这次「大剪特剪」安排一个完美的合作方案。他已决定将剪下的头发捐赠给英国慈善机构「小公主信托基金」（Little Princess Trust），该机构专为因病脱发的儿童提供假发。他表示：「我同时也为他们进行募款活动，目前已经筹集到大约6000英镑。这是一个非常棒的慈善机构。」法兰克又透露，已签下Argos作为他的「官方送货伙伴」，以确保所有修剪工具能快速到位。