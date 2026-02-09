英超｜利物浦23年来首次同季主场连败曼市双雄 史洛不满关键判罚：古希应被逐

利物浦于周日英超大战中，主场以 1：2 不敌曼城，这不仅令「红军」争取欧联资格路受挫，更是球会自 2002/03 球季以来，首次在同一赛季的英超主场赛事中，先后负于曼联及曼城。赛后红军领队史洛（Arne Slot）对球证的判决表示不满，认为曼城后防马克古希（Marc Guehi）应该要被逐出场。

史洛：古希拉衫逃过一劫 判罚成胜负关键

史洛赛后接受《Sky Sports》访问时难掩失望，他特别针对曼城新援古希的拦截提出强烈质疑。史洛表示：「我们可以谈谈判罚，特别是沙拿（Mo Salah）有一次单刀机会，古希明显拉扯了他的球衣。过去8年在晏菲路看球的人都明白，沙拿在那个位置基本就是入球。我认为那是阻碍明显入球机会，古希理应被逐。」

史洛认为，如果该次判罚能让曼城少打一人，赛果将完全不一样。他同时指出，正是古希随后成功拦截了居迪斯钟斯（Curtis Jones）给沙拿的传送，才演变成曼城反击并导致利物浦失球的伏笔。

史洛不满球证判决。（美联社）

利物浦落败后，在争取下季欧联资格上更被动。（美联社）

今场球证多个判决引起争议。（美联社）

云迪积克：罚球决定胜负 必须反思自我

队长云迪积克（Virgil van Dijk）则表现得较为理性，他直言球队上半场表现不够理想，虽在下半场追平后一度与曼城互有攻守，但最终12码的判罚决定了胜负。他表示：「面对曼城，你永远不可能完全掌控局面。扳平比分后，双方都试图争取胜利，但最后那记点球就是现实，我们只能怪责自己。」云迪积克强调，球队必须尽快将注意力转向对阵新特兰的比赛，以挽回联赛颓势。

值得一提的是，今场败仗为利物浦23年来，首次在同季主场败给曼市双雄。23年前，利物浦在主场先以 1：2 不敌由科兰梅开二度的曼联；红军在球季尾段亦以相同比数，败予有安历卡坐镇的曼城。