英超｜曼联4连胜剪发哥叫糊 「多谢卡域克」

曼联昨晚击败热刺取得4连胜，「剪发哥」Frank Ilett可能系最开心的曼迷。「剪发哥」承诺曼联一日未取5连胜都不会剪头发，岂料这个挑战延续超过一年。昨仗赢波后，是Frank发起挑战后首次叫糊，他在社交平台Instagram上载短片，直言多谢卡域克。

球迷投票剪发哥下个发型

剪发哥的挑战，进入第490日收到好消息；曼联主场以2：0击败热刺，取得4连胜。多间媒体都为「剪发在望」的Frank感到高兴，《BBC》发文表示是时候book定位剪头发；《daznfootball》则P图预言一场之后，剪发哥就能够与光头的麦比奥莫拥有相同发型；《onefootball》更发起球迷投票，为「剪发哥」拣选下一个髪型。

剪发哥剪发在望。Instagram图片

曼联2：0热刺。美联社

剪发哥多谢卡域克。法新社

韦斯咸成为最后一关

剪发哥自己亦上载了一条自拍的reels，表示：「卡域克掌帅位，我的头发准备剪得。五分之四完成！这次是我发起承诺后，球队首次取得4连胜。卡域克，多谢！」剪发哥预告曼联下一场比赛，周二深夜作客韦斯咸将有特别活动，与球迷一同见证这个剪发叫糊、能否食出的一刻。

韦斯咸近5场4胜1负

至于曼联下一场比赛对手韦斯咸，昨晚同样顺利赢波。「锤仔帮」在护级大战，凭森马维和卡斯迪兰奴斯各建一功，作客以2：0击败般尼。韦斯咸赛后以6胜5和14负得23分排第18位，落后第17位的诺定咸森林3分；韦斯咸各项赛事近5场取得4胜1负，表现有起色。般尼则以3胜6和16负得15分，排在第19位。