沙特职｜C朗连续第2场罢踢 传般奴或沙拿接捧当沙特职新ICON

足球世界
更新时间：15:22 2026-02-07 HKT
发布时间：15:22 2026-02-07 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）因不满球会管理层及联赛投资方（PIF）在转会市场上的操作，已连续缺席艾纳斯（Al Nassr）的两场比赛以示抗议。与此同时，有消息指沙特联赛高层已开始物色新Icon，为C朗的潜在离队作好准备，目标锁定曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）和利物浦的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）。

现年41岁的C朗，接连缺席了球队周一战胜艾利雅德，以及周五以2:0击败伊蒂哈德的关键赛事。消息人士向ESPN透露，C朗计划抵制比赛，原因是他不满沙特公共投资基金（PIF）未有对其球会管理层作出承诺的变革。据报，C朗对于PIF在转会窗的操作感到极度失望，尤其不满其主要竞争对手、同为PIF拥有75%股权的希拉尔，在一月份成功从伊蒂哈德签下他前皇家马德里队友宾施马（Karim Benzema），而自己球队的引援力度则相形见绌。

C朗缺阵艾纳斯照赢

尽管C朗缺阵，艾纳斯仍在周五取胜，升上联赛榜第二位。球迷在比赛第7分钟举起印有C朗名字和7号的黄色标语，以示对这位葡萄牙巨星的支持。沙特职业联赛在周四曾发表声明，警告C朗没有任何球员可以影响其球队以外的决策，强调每家球会都在相同的规则下独立运作。

属意般奴或沙拿接C朗捧

英国《i Paper》报导指出，虽然沙特联赛官员希望C朗能留效更长时间，但他们已不再视他为联赛发展的「关键人物」，并乐于投资发掘更年轻的球员。一旦C朗最终离开，联赛将需要一位新的领军人物。报导揭示了两大潜在「王位」继承人，分别是曼联的葡萄牙中场般奴费南迪斯和利物浦的埃及球星沙拿。沙拿被视为吸引穆斯林观众的理想人选，而般奴费南迪斯在多年来屡次拒绝沙特方面的邀请后，或可能在今夏被巨额合约打动。
消息指，希拉尔去年夏天曾开出总值3亿欧元的天价合约招揽般奴，但当时他选择留在曼彻斯特。然而，随著般奴将在今年夏天年满32岁，他可能会认为这是时候作出对自己财政上最有利的选择。沙特球会对他的兴趣从未减退，仍在积极招手。

