英超│哈利马古尼感谢星级助教伊云斯、活基治 为曼联中坚带来积极影响

曼联中坚哈利马古尼(Harry Maguire)和利辛度马天尼斯(Lisandro Martinez)最近合作无间，领军于英超3连胜，前者受访时归功于星级助教伊云斯及活基治，直言这两位一代中坚给予很多宝贵的建议，自己在他们身上获益良多。

伊云斯、活基治指导中坚

哈利马古尼和利辛度马天尼斯在卡域克接受曼联后，成为正选中坚拍档，两人在过去3轮英超都有高水准表现，领军接连击败曼城、阿仙奴和富咸，收录3连胜。卡域克上任后，找来前曼联中坚伊云斯，以及踢过皇家马德里及纽卡素的前英格兰国脚中坚活基治入教练团，指导球队的防线，多位守将都获益良多。

哈利马古尼连续3轮英超出任正选。路透社

哈利马古尼和利辛度马天尼斯近3仗都有出色表现。路透社

马古尼：我咁有经验都学到好多野﹗

伊云斯和活基治在球员年代共有630场英超经验，马古尼指两人除了级数显赫，给予的建议非常受用，「就算是我和利辛度马天尼斯这样资历丰富的后卫，都能从活基治身上学到很多东西。他带来很多超有用的理念，我对他有非常深刻的印象。」而伊云斯与马古尼和马天尼斯做过队友，马古尼指前者一如以往很好相处，能将球员时代的方式延续到执教工作中。」

活基治在卡域克上任后，加入曼联教练团。路透社

活基治之前在米杜士堡都是出任卡域克的助教。路透社

伊云斯指导曼联的年轻守将。路透社

伊云斯上季才从曼联退休。路透社

两人加操帮助年轻守将

马古尼续指阵中年轻中坚约罗、艾登希云和费特历臣最受用：「日前的操练结束后，我到见他们为希云告约罗等人加练。这些年轻且才华洋溢的年轻中坚得到活基治及伊云斯的指导发建议，是非常好的事。」