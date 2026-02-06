英超│曼联明晚对热刺争4连胜 数据显示红魔胜算极低

曼联明晚英超主场对热刺，力争将联赛连胜走势增至4场。热刺目前伤兵满营，据报有多达12位球员无法出场，红魔理应胜算甚高，然而热刺是他们近年的克星，各赛事近8次交手未赢过，包括去季被「四杀」，数据显示这关极难过。

上季被热刺四杀

过往曼联克死热刺，对赛赢得输少，但近年情况倒转。红魔由2023年起对热刺未赢过，各赛事近8次交手只得3和5负的劣绩，期间两次于奥脱福球场对碰，仅1和1负。上季更出现「四杀」的场面，曼联英超首循环主场惨败0:3；次循环作客输0:1；联赛杯8强激战下作客以3:4落败；季尾欧霸决赛亦0:1见负，一季内4战对赛全败。

争4连胜最大障碍

而双方今季联赛首循环交手时，曼联差点亦输波，最终靠中坚马菲斯迪历特补时头槌建功，逼和2:2。红魔要争4连胜，数据上并不利好他们。

今季英超首循环，曼联逼和热刺。路透社

