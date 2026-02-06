转会｜张伯伦有望重返英伦 势以自由身加盟些路迪

前阿仙奴及利物浦中场阿历士张伯伦（Alex Oxlade-Chamberlain）有望重返英国球坛，转战苏超些路迪。外媒指，苏超劲旅些路迪与这名32岁前英格兰国脚的谈判已进入最后阶段，双方非常有信心达成协议。若进度理想，张伯伦最快可于周四接受体测并正式加盟。

去年8月与比锡达斯解约

张伯伦自去年8月与土超球会比锡达斯（Besiktas）协议解约后，一直处于自由身状态。为了维持基本体能及状态，他近期一直跟随母会阿仙奴进行训练。些路迪领队马田奥尼尔（Martin O'Neill）在周二的记者会上，大方承认对这名曾代表英格兰上阵35次的中场球员极感兴趣，并透露已与对方直接对话。奥尼尔评价道：「我真的很喜欢这名球员，虽然他缺乏正式比赛的体力，但基本的身体素质维持得很好。他对我们所提出的计划感到非常兴奋。」

张伯伦曾效力利物浦6个球季。（法新社）

张伯伦近年饱受伤患困扰。（法新社）

些路迪领队奥尼尔是张伯伦选择加盟的关键。（美联社）

祖赫特成幕后说客

除了领队亲自招揽，些路迪名宿门将祖赫特（Joe Hart）亦发挥了关键作用。虽然他已退役，但他以好友身份向张伯伦极力推荐些路迪。奥尼尔笑言，虽然祖赫特并非代表球会官方游说，但两人的私下对话显然增加了张伯伦加盟的意欲。

由于些路迪即将在2月19日的欧霸杯淘汰赛附加赛，硬撼德甲球队史特加（Stuttgart），而球员名单的注册截止时间为周四午夜，为了让张伯伦能披甲出战欧洲赛，些路迪管理层正与时间竞赛，务求在期限前完成所有法律文件。

些路迪添5新兵冲双冠

些路迪在刚过去的1月转会窗表现极为积极，已先后签入5名新援，其中4人更是由马田奥尼尔亲自点名签入。若张伯伦能顺利加盟，他丰富的英超及欧联经验将成为些路迪冲刺双线冠军的重要拼图。