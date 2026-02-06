Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯｜赛前热身演火爆插曲 罗仙尼亚怒斥阿仙奴：完全唔识尊重！

足球世界
更新时间：05:53 2026-02-06 HKT
发布时间：05:53 2026-02-06 HKT

车路士在联赛杯4强不敌阿仙奴出局，赛后的焦点除了战果，还有两军在赛前热身时爆发的冲突。车路士领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）被镜头拍到在热身期间对阿仙奴教练团大发雷霆，指控对方蓄意越界，干扰球队准备。

赛前口角爆粗：这是车路士半场

根据《Sky Sports》捕捉到的现场画面，罗仙尼亚在热身时情绪激动，对著阿仙奴一方爆粗怒吼：「这是你们的半场，那是属于我们的半场，给我待在那里别动！」事缘阿仙奴教练团成员被指进入了车路士的训练区域。罗仙尼亚事后解释，足球比赛有其礼仪，双方应各占半场热身，互不干涉，对方的行为已经直接影响到车路士球员及职员的预备工作。

斥阿仙奴越界 拒玩心理战

罗仙尼亚指，虽然他非常尊重阿迪达及其团队，但对于阿仙奴人员的举动感到不可理喻：「我从不会要求我的球员或助教去入侵对方的领地，这关乎基本的尊重。那一刻，我认为他们并没有给予我团队应有的尊重。」他强调自己并非想玩甚么心理战，纯粹是出于对足球规矩的坚持，「我当时可能语气不够客气，但我必须确保我的球员能正常热身。」

战术保守惹负评

除了赛前的口角，罗仙尼亚今场的保守战术亦饱受抨击，特别是在需要入球的情况下表现消极。对于外界的质疑，他表示并不意外：「执教车路士必然会面对这些声音。外界对我的战术有什么看法，不会影响我的决定。虽然结果令人失望，但面对阿仙奴这类主场强队，我认为球队的整体表现已经非常稳健。」

随著联赛杯出局，车路士将会收拾心情，将焦点转回联赛，准备本周末对狼队的赛事。

