英超│英格兰名帅认为曼联不应急于让卡域克转正 点出一问题得到认同

曼联看守主教练卡域克(Michael Carrick)上任后，领军3战全胜，外界有不少声音认为红魔应该让他转为正印教练，肩负率球队重现辉煌的重任。然而前英格兰代表队主帅艾拿戴斯认为红魔不应急于让他转正，更道出曼联球员到目前为止只是称赞他的管理，并无赞赏他的战术部署。

艾拿戴斯叫曼联不要急于将卡域克转正

卡域克带领曼联先后击败曼城、阿仙奴和富咸，连同2021年短暂带领红魔取得2胜1和，至今率红魔取得5胜1和的不败佳绩。外界认为曼联高层应该让他转正，但艾拿戴斯就指不应操之过急：「每个人都希望卡域克转正，但这是正确的决定吗？我希望曼联高层要考虑清楚，用冷酷的心态去做决定。确保不是基于内心而做出决定，而是用头脑思考后去决定。一位以球员和教练身份都在曼联取得成功的人，会令内部有一种特别的驱动力，但你要在此基础上继续前进，不可停滞不前。」

点出球员赞其管理手段 没有称赞战术部署

这名曾教过保顿、纽卡素、韦斯咸和爱华顿的英格兰名帅，更点出另一问题：「曼联球员到目前为止，对卡域克的称赞都是针对他的管理，不是吗？并不是称赞他的执教方面。」艾拿戴斯这个说法，得到不少球迷认同。