英超｜加拿祖赛前言论惨变「回力镖」 遭曼联球迷洗版嘲讽

现效力车路士的前曼联翼锋阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho），在联赛杯4强次回合负于阿仙奴后，意外成为舆论焦点。这名21岁阿根廷球员在赛前受访时，为了激励球队士气，以旧东家曼联作为比较对象。当时车路士首回合落后 2：3，加拿祖表示：「大家都知道在酋长球场作客有多困难，但如果曼联都能在那里赢波，我们也绝对可以完美地做到这一点。」

引曼联为例欲壮行色

这番将曼联视为动力的言论，在车路士最终以0：1落败、总比数2：4出局后，迅速引起曼联球迷的强烈反弹与嘲讽。社交媒体上随即出现大量「抽水」留言，网民纷纷戏谑其言论「像鲜奶一样迅速过期」、「谁给他的勇气？」，甚至直言：「结果证明曼联做得到的，你现在的球队做不到。」

车路士不敌阿仙奴出局，加拿祖言论成回力镖。美联社

加拿祖今季由曼联转投车路士，但表现一般。法新社

加拿祖被曼联球迷嘲讽。法新社

加拿祖去年夏天因与时任曼联领队艾摩廉（Ruben Amorim）闹翻，被放逐至「炸弹阵容」（Bomb Squad）后以4000万镑转投车路士。讽刺的是，曼联在暂代领队卡域克（Michael Carrick）带领下近期强势复苏，接连击败曼城、阿仙奴及富咸重返联赛前四；而加拿祖今场后备入替未能救主，表现乏善可陈。

名宿狠批车仔表现窝囊 罗帅反击

阿仙奴名宿保罗麦臣（Paul Merson）亦在赛后痛批车路士表现窝囊，认为球员缺乏斗志。尽管车路士领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）为战术部署辩护，指外界批评往往是「事后孔明」。