Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜加拿祖赛前言论惨变「回力镖」 遭曼联球迷洗版嘲讽

足球世界
更新时间：05:45 2026-02-05 HKT
发布时间：05:45 2026-02-05 HKT

现效力车路士的前曼联翼锋阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho），在联赛杯4强次回合负于阿仙奴后，意外成为舆论焦点。这名21岁阿根廷球员在赛前受访时，为了激励球队士气，以旧东家曼联作为比较对象。当时车路士首回合落后 2：3，加拿祖表示：「大家都知道在酋长球场作客有多困难，但如果曼联都能在那里赢波，我们也绝对可以完美地做到这一点。」

引曼联为例欲壮行色 

这番将曼联视为动力的言论，在车路士最终以0：1落败、总比数2：4出局后，迅速引起曼联球迷的强烈反弹与嘲讽。社交媒体上随即出现大量「抽水」留言，网民纷纷戏谑其言论「像鲜奶一样迅速过期」、「谁给他的勇气？」，甚至直言：「结果证明曼联做得到的，你现在的球队做不到。」

车路士不敌阿仙奴出局，加拿祖言论成回力镖。美联社
车路士不敌阿仙奴出局，加拿祖言论成回力镖。美联社
加拿祖今季由曼联转投车路士，但表现一般。法新社
加拿祖今季由曼联转投车路士，但表现一般。法新社
加拿祖被曼联球迷嘲讽。法新社
加拿祖被曼联球迷嘲讽。法新社

加拿祖去年夏天因与时任曼联领队艾摩廉（Ruben Amorim）闹翻，被放逐至「炸弹阵容」（Bomb Squad）后以4000万镑转投车路士。讽刺的是，曼联在暂代领队卡域克（Michael Carrick）带领下近期强势复苏，接连击败曼城、阿仙奴及富咸重返联赛前四；而加拿祖今场后备入替未能救主，表现乏善可陈。

名宿狠批车仔表现窝囊 罗帅反击

阿仙奴名宿保罗麦臣（Paul Merson）亦在赛后痛批车路士表现窝囊，认为球员缺乏斗志。尽管车路士领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）为战术部署辩护，指外界批评往往是「事后孔明」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
21小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
8小时前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
11小时前
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。新华社/美联社
中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定
大国外交
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
17小时前
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
11小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
14小时前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
18小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
17小时前