英超｜泰比金球助新特兰派3蛋 般尼续于降班区挣扎

英超周一独脚戏，新特兰主场迎战护级的般尼。「黑猫」有基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）于下半场射入金球，最终以3：0轻取对手。

新特兰3：0般尼。美联社

泰比金球助新特兰派3蛋。美联社

新特兰全取3分。美联社

杜安薛比摆乌龙

新特兰于9分钟打开纪录，哈比迪亚拉于禁区内起脚，省中般尼守将杜安薛比改变方向入网；这球计成杜安薛比的乌龙球。领先1球的新特兰，于32分钟增添纪录，一次右路传中被回防的般尼球员拦到，但皮球就落在迪亚拉的面前，他冲前起脚破网，为新特兰射成2：0完半场。

般尼落后11分护级势危

下半场继续是新特兰的攻势，迪亚拉横传予波贝比，他第一下控球稍为离脚，之后冲前修正转身起脚，但攻门被般尼门将杜巴夫卡化解。新特兰于72分钟增添纪录，㤗比于左路推大位起脚，皮球擦楣底入网。最终新特兰以3：0轻取般尼，赛后以9胜9和6负得36分，升上第8位。般尼继续在降班区苦苦挣扎，以3胜6和15负得15分，排在第19位，落后第17位的诺定咸森林11分。