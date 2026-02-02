英超｜热刺2:2逼和曼城 苏兰基下半场梅开二度 曼城争标再受挫

热刺今晨在主场迎战曼城，在上半场先失两球之下，在下半场连入两球逆转，最终 2-2 与曼城握手言和，曼城的争标希望因此受挫。

苏兰基「蝎子尾」射门逼和曼城

比赛上半场，曼城完全掌控比赛节奏。11 分钟，卓基无人防守下突破禁区射入，曼城先开纪录。完半场前，施美安再下一城，将比分扩大至 2-0，热刺主场球迷不满球队表现发出嘘声。

不过，热刺在换边后积极进攻，凭著苏兰基在 53 分钟面对两名防守球员仍成功射入一球，为主队重燃希望。 70 分钟，干拿加历查右路突破传中，苏兰基「蝎子尾」高难度射门，皮球笠死当拿隆马破网。双方随后互有攻守，但多次错失机会，未有再增添入球，最终热刺以二比二逼和曼城，取得宝贵一分。

热刺领队法兰克（Thomas Frank）赞扬球员及球迷的支持：「球员展现了极强的心理素质和战斗精神，我对他们非常自豪。球迷的助威气氛也非常重要，让全队能打出魔法般的表现。」

曼城领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）则对热刺首球有所微词：「我的防守球员被后方踢到，但进球仍被判有效，我也只能接受。」

赛后曼城以 14胜5和5负 47分排第二位，热刺以7胜8和9负29分排第14位。