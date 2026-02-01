英超│曼联今晚10点对富咸 卡域克接手后最轻松一战 不敢放松：今场先难踢!

曼联看守主教练卡域克(Michael Carrick)上任后，连续赢出两场「Big6」大战，今晚英超主场遇上富咸，外界认为是他接手球队后最轻松一战。然而这名44岁少帅不敢掉以轻心，矢言富咸仅比他们少4分和落后一位，彼此实力非常接近，今场先难踢。(Now621台今晚10:00直播)

曼联与阿仙奴的比赛，美联社

卡域克指今场富咸先难踢

卡域克接替鲁宾艾摩廉成为曼联主帅后，先在英超主场2:0技术性击倒曼城；上轮就作客3:2挫阿仙奴，接连战胜联赛头两位球队。今场对手富咸并非「Big6」球队，加上红魔又有主场之利，外界认为他们应可轻松取胜，但卡域克指今场先难踢：「富咸状态正佳，联赛排名和我们相近，其成绩绝非偶然，今场对我们是巨大挑战。这样的比赛才是最难踢，肯定是一场极度严峻的考验﹗」

富咸与白礼顿足球会的比赛，美联社

叫球员要全心准备

这名一代中场呼吁球员要打醒十二分精神：「我们面临又一场较量，必须充分准备，以激情和专注应付每个对手。」同时他指比赛可以顺利占优，亦有机会陷入苦战；有可能领先，亦有机会落后，所以要做好一切决准备。

富咸与列斯联的比赛，新法社