足球｜启德上演百人围攻战 100小将人海战术5:3挫东方三人组

启德青年运动场今日热闹非凡，上演了一场别开生面的「100vs3 足球小精英热血迎战职业王者」足球大战！100位年仅6至10岁的足球小将组成「红海」，迎战3位港超联东方足球会的主力球员。最终这班小精英凭借无解的「人海战术」，在充满欢笑声中以5:3击败职业球员，场面温馨惹笑。

红海淹没绿茵场 开赛19秒即破门

这场实力悬殊却妙趣横生的比赛，由100位身穿红色战袍的小将，力拼三位身穿白衣的东方足球会球员：前锋大久保优、后卫贺尔及林衍廷。面对绿茵场上如潮水般涌动的红色身影，三位港超球星显得势单力薄，瞬间陷入「孤立无援」的状态。事实证明「量变足以引起质变」，开赛仅仅19秒，小将们便利用人数优势，在一片混乱中先拔头筹，令现场气氛瞬间点燃。

林衍廷施展「藏球术」 贺尔叹：被抱实难脱身

面对百人围攻，东方三将显得束手无策，唯有各出奇谋。林衍廷在开场一次进攻中，将皮球塞入球衣内，「带球」狂奔试图突破重围，惜被球证明察秋毫吹罚犯规。赛后「Fat哥」笑言这是他昨晚苦思冥想设计的战术，可惜还是逃不过球证法眼。

至于担任这支「百人小学生队」教练的东方中场球员梁振邦，赛后大爆致胜锦囊。他笑指赛前已面授机宜：「我安排了十几个小朋友专门『招呼』缠住他们三个，封锁其行动，其余队友就负责进攻。」

战术果然奏效，场上频现小朋友「树熊式」抱住东方球员的滑稽画面，令球员们哭笑不得，多次向球证摊手示意无果。贺尔赛后直言比赛比想像中艰难：「原本以为好容易摆脱，怎料被几十人抱住根本动弹不得，想挣脱完全不可能。」但他亦强调，见到小朋友玩得如此尽兴，才是活动的最大意义。

最终，这场充满童趣的对决由100位足球小精英队以5:3奠胜，为现场增添了不少欢乐与活力。