本土足球鞋品牌七年磨一剑 主打「袋鼠皮+阔脚+AG钉」攻港市场

本地足球装备代理商邹先生（Joe），因一次踢波时，足球鞋不合脚导致膝部韧带断裂，激发他历时七年半，研发并推出「香港首对」的袋鼠皮足球鞋，主打「阔脚版型」及「专为香港仿草场调校的鞋钉」，希望帮助一众本地波友，打造一对适合香港场地的足球鞋。

伤痛成研发契机

邹生本身是足球爱好者。他坦言，创立自家品牌源于切身之痛：「自己本身脚阔，著欧洲品牌足球鞋好窄，买大码又就会有个虚位，踢波好唔应棍。」更关键是他一次穿著欧洲球靴在本地球场仿草地上作赛，鞋钉「咬实」地面，导致他受伤，前十字韧带断裂。之后邹生就开始想：「有冇机会做到阔脚兼且啱仿草场用的足球鞋呢？」

七年磨一剑 试版近百次

由想法变成实物，道路十分漫长。邹先生指，最初「乜都唔识」，由17年在网上寻找订制足球鞋，到后来正式寻找内地厂房合作，过程中换了五六间厂，为调校鞋楦和细节，试版接近一百次：「最难系我哋订单量细，厂唔会优先处理，所有嘢都要排队等，好多时预期听日搞得掂，最后要等到下个礼拜。」由构思到产品正式面世，历时约七年半。

坚持袋鼠皮 主打两阔度 专为香港场地调校鞋钉

足球鞋最大特色是坚持使用袋鼠皮。邹先生解释：「袋鼠皮柔软、坚韧，系公认最顶级、最舒服嘅足球鞋物料。虽然欧洲大品牌陆续停用，但我哋会坚持。」品牌提供足球鞋系列及袜套系列，两者均设「阔脚」与「正常」两种宽度选择，照顾不同脚型。

针对香港场地，鞋钉经过特别调校。邹先生指，外国品牌主力研发FG钉，其钉长较长且形状具侵略性，适用于松软真草。但香港仿草场的胶粒日久会变硬实，FG钉容易「咬死」地面，增加受伤风险。因此，其品牌的AG钉刻意比市面常见型号再短1至2毫米，并采用尼龙物料制造鞋底，提升稳定性，务求更适合本地常见的硬地仿草场使用，让本地足球社群提供多一个贴心选择。