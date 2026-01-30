Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理文正式宣布巴拉克提前解约 将转战其他联赛追梦 巴拉克感谢理文栽培

足球世界
更新时间：18:21 2026-01-30 HKT
发布时间：18:21 2026-01-30 HKT

今日（30号）中午，理文足球会正式宣布，与球员巴拉克经友好协商后，双方已达成协议提前解约。这位不久前正式入籍香港的中场球员将转投其他联赛，寻求新挑战和进步空间。 

不久前正式入籍香港的巴拉克将转投其他联赛，寻求新挑战和进步空间。理文社交媒体截图
不久前正式入籍香港的巴拉克将转投其他联赛，寻求新挑战和进步空间。理文社交媒体截图
不久前正式入籍香港的巴拉克将转投其他联赛，寻求新挑战和进步空间。理文社交媒体截图
不久前正式入籍香港的巴拉克将转投其他联赛，寻求新挑战和进步空间。理文社交媒体截图
今日（30号）中午，理文足球会正式宣布，与球员巴拉克经友好协商后，双方已达成协议提前解约。理文社交媒体图片
今日（30号）中午，理文足球会正式宣布，与球员巴拉克经友好协商后，双方已达成协议提前解约。理文社交媒体图片

巴拉克今季加盟理文后表现不俗，在各项赛事共上阵9场，贡献2入球1助攻。球会声明中感谢其付出，并祝愿他未来发展顺利。

难舍球队气氛 盼理文持续争冠

巴拉克在社交媒体坦言离队决定不易：「理文是香港最好球会，现时球队状态很好，凝聚力很强，成绩斐然。离开这样的球队并不容易。」他强调，26岁仍是球员黄金年龄，希望去更大的舞台：「我还年轻，有很多目标要争取，很多梦想要去实现。从小我就梦想著能在大舞台，在众多球迷面前踢球，不断提升自己。 我想这就是我选择离开的主要原因。」

他特别感谢理文上下及球迷支持：「无论系老板、教练、队友定系球迷，都令我感觉在家一样 。虽然时间短暂，但这段经历非常美好。」最后他寄语球队保持强势：「我希望从远处就能看到我们不断赢球，不断冲击冠军，我知道理文能做到。 」

