英超｜车路士官方宣布与史达宁和平分手 史达宁赶于转会窗关前揾班落
更新时间：18:47 2026-01-29 HKT
发布时间：18:47 2026-01-29 HKT
车路士周三宣布，已与英格兰翼锋史达宁（Raheem Sterling）达成共识，双方同意提前终止合约。这位前曼城球星将以自由身离队，结束其在史丹福桥并不成功的生涯。
史达宁于2022年夏天以据报4750万英镑（约4.6亿港元）的身价从曼城转投车路士，当时被寄予厚望。然而，他的表现未如预期，在尚余18个月合约的情况下，双方决定分道扬镳。效力「蓝军」期间，现年31岁的史达宁在各项赛事中总共上阵81次，其中62次为正选，贡献了19个入球和12次助攻。
外借阿仙奴失意 回归后遭雪藏
在2024-25球季，史达宁被外借至阿仙奴，但在领队阿迪达（Mikel Arteta）麾下未能获得重用，最终被送回车路士。然而，回到球队后，他在新帅马列斯卡（Enzo Maresca）的计划中被视为冗员，更被彻底排除在一队名单之外。
安排在炸弹小队操练
未能于夏季转会窗离队后，史达宁一直与所谓的「炸弹小队」（bomb squad）分开操练，处境尴尬。据报，包括祖云达斯（Juventus）和利华古逊（Bayer Leverkusen）在内的多家球会曾探讨过签下他的可能性，而转投富咸（Fulham）的交易最终亦未能成事。
车路士在官方声明中表示：「史达宁今日经双方同意后离开车路士，结束了他自2022年夏天从曼城加盟以来，作为我们球员三个半球季的时光。我们感谢拉谦在效力车路士期间所作出的贡献，并祝愿他在职业生涯的下一阶段一切顺利。」
