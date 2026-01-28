欧联｜阿仙奴「美好会议」重整旗鼓 阿迪达吁球迷放松：一同享受争标之旅

阿仙奴于上周末主场不敌曼联，英超榜首领先优势尚余4分。经历败仗后，领队阿迪达透露翌日抽时间开会「降温」，并形容该会议「美好和振奋」，同时呼吁心情紧张的球迷放下焦虑。

阿仙奴今晚深夜将于欧联联赛阶段最后一轮，主场迎战卡拉特。「兵工厂」目前以7战全胜排榜首，笃定直接出线16强，目前形势相对英超争标轻松得多。阿仙奴在刚过去的周末以2：3不敌曼联，于英超虽以4分续领群雄，但被曼城与阿士东维拉力追，球迷不禁焦虑起来。

输波翌日开会降温

阿迪达于欧联赛前记者会，谈及过去几天麾下的状况，并透露输波翌日已开会降温：「自从不敌曼联后，球员的反应出色。我们在周一抽了一点时间开会降温，让大家停下来反思，并提出两个问题。第一，『我们现在感觉如何？我自己又有何感受？』；接著是：『我们希望如何度过接下来的4个月？』。会议的结果非常令人振奋，而且十分美好，因为大家得出的结论非常纯粹。」

阿仙奴上周末于英超不敌曼联。路透社

阿仙奴积极备战欧联联赛阶段最后一轮。路透社

阿仙奴于欧联7战全胜排榜首。路透社

阿仙奴目前4线作战，战将疲惫的同时，阿迪达点出正面之处：「我们凭借努力，赢得了在4项赛事中均处于有利位置的权利。在接下来的4个月，我们将带著享受的心情去生活与比赛，展现出极大的勇气，并抱持著我们终将夺冠的坚定信念。」

「要逐梦必须有坚定信念」

阿迪达同时呼吁紧张的球迷放松心情：「我衷心希望每名与球会有关的人，特别是球迷，都一同加入并享受这趟争标之旅。这将是我们未来4个月的生活，亦是我们应得的。因为这将会是一段充满乐趣的旅程；想实现梦想，就必须带着这种兴奋感、坚定的信念、活力以及斗志去生活。我们将会倾尽全力，不留遗憾。」