英超│曼联全体球员周一放假 卡域克同教练团唔休息 睇U21比赛展现红魔DNA

曼联周日英超作客3:2击败榜首阿仙奴，全队球员在翌日周一放假一天。然而看守主帅卡域克和整个教练团队，周一都没有休息，大家都返回训练基地准备本周的训练计划，并观看U21青年军的比赛，展示一队与青年军梯队无分你我的红魔DNA。

教练团赢完阿仙奴后立即投入工作

英国《曼彻斯特晚报》报导，大军以出色表现击败阿仙奴，全体球员在周一放假休息。然而卡域克和其教练团体在赛后已立即投入工作，在伦敦返回曼彻斯特的途中已观看比赛的重播，寻找值得改善的地方。而翌日全体教练组都返回卡灵顿训练基地，筹备本周的训练计划，为周末对富咸的英超做好准备。

卡域克和其教练团队周一没有休息，备战周末对富咸的比赛。路透社

卡域克携同教练团观看曼联U21的比赛，展示红魔DNA。路透社

周一睇U21比赛展示红魔DNA

同时他们亦观看曼联U21对白礼顿的英超二级联赛，以展示红魔一队和各青年军梯队无分你我的红魔精神，这是卡域克接手红魔后第3次观看U21比赛。同时知情人士透露，卡域克成为曼联看守主帅后，一直努力不懈工作，而且行事低调，不会张扬，赢得团队的一致赞赏。

