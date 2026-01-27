Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联全体球员周一放假 卡域克同教练团唔休息 睇U21比赛展现红魔DNA

足球世界
更新时间：08:25 2026-01-27 HKT
发布时间：08:25 2026-01-27 HKT

曼联周日英超作客3:2击败榜首阿仙奴，全队球员在翌日周一放假一天。然而看守主帅卡域克和整个教练团队，周一都没有休息，大家都返回训练基地准备本周的训练计划，并观看U21青年军的比赛，展示一队与青年军梯队无分你我的红魔DNA。

教练团赢完阿仙奴后立即投入工作

英国《曼彻斯特晚报》报导，大军以出色表现击败阿仙奴，全体球员在周一放假休息。然而卡域克和其教练团体在赛后已立即投入工作，在伦敦返回曼彻斯特的途中已观看比赛的重播，寻找值得改善的地方。而翌日全体教练组都返回卡灵顿训练基地，筹备本周的训练计划，为周末对富咸的英超做好准备。

卡域克和其教练团队周一没有休息，备战周末对富咸的比赛。路透社
卡域克和其教练团队周一没有休息，备战周末对富咸的比赛。路透社
卡域克和其教练团队周一没有休息，备战周末对富咸的比赛。路透社
卡域克和其教练团队周一没有休息，备战周末对富咸的比赛。路透社
卡域克携同教练团观看曼联U21的比赛，展示红魔DNA。路透社
卡域克携同教练团观看曼联U21的比赛，展示红魔DNA。路透社

周一睇U21比赛展示红魔DNA

同时他们亦观看曼联U21对白礼顿的英超二级联赛，以展示红魔一队和各青年军梯队无分你我的红魔精神，这是卡域克接手红魔后第3次观看U21比赛。同时知情人士透露，卡域克成为曼联看守主帅后，一直努力不懈工作，而且行事低调，不会张扬，赢得团队的一致赞赏。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
22小时前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
14小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
22小时前
法新社
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
即时国际
2小时前
郑丹瑞大女郑瑶中门大开影性感孕照 尽骚赤裸巨肚丰满上围藏不住 首次怀孕惊爆呕血
郑丹瑞大女郑瑶中门大开影性感孕照 尽骚赤裸巨肚丰满上围藏不住 首次怀孕惊爆呕血
影视圈
12小时前
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
13小时前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT