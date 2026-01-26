Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴不敌曼联完场传嘘声 阿迪达：希望不用提醒球迷正排榜首

足球世界
更新时间：04:35 2026-01-26 HKT
发布时间：04:35 2026-01-26 HKT

阿仙奴今晨于英超不敌曼联，完声时「枪手」主场传来嘘声。领队阿迪达赛后表示输波更需要团结，「希望不用提醒球迷我们排在哪里」。

「输波更需要球迷支持」

阿仙奴主场以2：3不敌曼联，全失3分后于榜首的领先优势收窄至4分，球证呜笛完场时，现场传来嘘声。阿迪达表示：「希望不用提醒球迷，我们目前在哪里，因为他们很清楚。赢波的时候很容易，但未能赢出时我们更需要他们。当球队输波，我们需要显示出团结和能量，令我们达到目标。落败是我们的一部份，亦是每队必经的。」

卡域克与赢波功臣根夏庆祝。路透社
卡域克与赢波功臣根夏庆祝。路透社
阿仙奴以2：3不敌曼联。路透社
阿仙奴以2：3不敌曼联。路透社
阿迪达认为输波更需要团结。路透社
阿迪达认为输波更需要团结。路透社

不认为压力影响表现

阿迪达恭喜曼联赢出比赛，但认为球队今场的输法奇怪：「上半场前半小时主导球赛兼有入球，然后就因失误送一球给对方，对于我们来说不常见。之后气势有些微变化，不论是用球和战局的控制，水准均有所下滑。」阿迪达又被问到关于压力和紧张的问题，他表示：「我不会用这个字形容。我们（上周中欧联）斗国际米兰时表现出色，但有时会有失准；今场我们在基本的环节上，要做得更好才是。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
20小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
19小时前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
9小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
17小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
7小时前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
13小时前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
10小时前
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
影视圈
11小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT