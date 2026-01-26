英超｜阿仙奴不敌曼联完场传嘘声 阿迪达：希望不用提醒球迷正排榜首

阿仙奴今晨于英超不敌曼联，完声时「枪手」主场传来嘘声。领队阿迪达赛后表示输波更需要团结，「希望不用提醒球迷我们排在哪里」。

「输波更需要球迷支持」

阿仙奴主场以2：3不敌曼联，全失3分后于榜首的领先优势收窄至4分，球证呜笛完场时，现场传来嘘声。阿迪达表示：「希望不用提醒球迷，我们目前在哪里，因为他们很清楚。赢波的时候很容易，但未能赢出时我们更需要他们。当球队输波，我们需要显示出团结和能量，令我们达到目标。落败是我们的一部份，亦是每队必经的。」

卡域克与赢波功臣根夏庆祝。路透社

阿仙奴以2：3不敌曼联。路透社

阿迪达认为输波更需要团结。路透社

不认为压力影响表现

阿迪达恭喜曼联赢出比赛，但认为球队今场的输法奇怪：「上半场前半小时主导球赛兼有入球，然后就因失误送一球给对方，对于我们来说不常见。之后气势有些微变化，不论是用球和战局的控制，水准均有所下滑。」阿迪达又被问到关于压力和紧张的问题，他表示：「我不会用这个字形容。我们（上周中欧联）斗国际米兰时表现出色，但有时会有失准；今场我们在基本的环节上，要做得更好才是。」