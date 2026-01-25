Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亚洲杯｜日本成首支成功卫冕球队 主帅大岩刚指青训成果显著

足球世界
更新时间：12:39 2026-01-25 HKT
发布时间：12:39 2026-01-25 HKT

日本在U23亚洲杯决赛中展现出无可匹敌的实力，以4:0大胜国足成功卫冕冠军。这不仅是日本队史第三次捧起该项赛事的冠军奖杯，更让他们成为首支成功卫冕的球队。赛后，带领东洋军两度登顶的主帅大岩刚（Go Oiwa）将胜利归功于日本完善的青训发展计划。

决赛尽显王者风范

日本是今届U23亚洲杯最年轻的阵容之一，但在决赛中几乎未犯任何错误，凭借压倒性的表现，彻底主宰了比赛。开赛仅20分钟，大关友翔（Yuto Ozeki）和中场核心小仓幸成（Kosei Ogura）的入球，便为日本队奠定了胜局。换边后，佐藤龙之介（Ryunosuke Sato）射入12码，加上小仓幸成再建一功个人梅开二度，助日本锁定4:0的胜局。

大岩刚：球员成长巨大

对于球队的表现，日本主帅大岩刚感到非常满意：「我们的球员展现了巨大的成长，我很高兴我们能够赢得冠军。这显示了我们的青训计划正在结出硕果。比赛的竞争水平变得非常高，所以我们对待每项赛事，都知道将会充满挑战。」大岩刚认为比场初段取得领先是赢波的关键：「早段取得领先，然后攻入第二球，让我们能有效地控制比赛。然而，我们直到终场哨响都保持著完全的专注，从未放松警惕。」

