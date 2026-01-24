U23亚洲杯｜越南季军战互射12码击败南韩 太极虎主帅李敏承：我负全责

周五进行的U23亚洲杯季军战，越南与南韩经过120分钟激战赛和2:2，互射12码越南以7:6击败南韩取得季军。越南教练金尚植对于球队加时少打一人下射12码取胜感到自豪，而南韩主帅李敏成承担输波责任，承认球队整项赛事防守表现不好。

越南于29分钟由阮庭北助攻予阮国越先开纪录，半场领先1:0。换边后，南韩68分钟由金泰元扳平。两分钟后，阮庭北又为越南领先2:1。不过，此子于85分钟领红牌被逐，而南韩在90分钟由申敏河逼和2:2。南韩加时多打一人仍未能再取士哥，双和赛和2:2要以12码决胜。进入即时死忙阶段，南韩射第7球的裴炫瑞的射门被越南门将高文平救出，而越南射入，越南12码胜7:6夺得季军。

越南十人奋战演奇迹

越南加时少打一人的情况下坚守至完场，并在12码大战中凭借门将高文平的关键扑救，击败2020年的冠军南韩队，赢得最终胜利。 越南主帅金尚植对球员的表现感到自豪：「这是一场极其艰难和充满挑战的比赛。我为我们的表现感到骄傲，即使在十人应战的情况下。」

金教练补充道：「我们的球员已经筋疲力尽，但随著比赛的进行，他们展现了力量和品格。这对球队来说是一趟如过山车般的旅程，我希望他们能得到急需的休息。」

太极虎主帅李敏成：我负全责

赛后，南韩U23主帅李敏成主动承担了失利的责任。他首先祝贺越南队获胜，并表示：「我会为这次失利负责，并会尽最大努力改善球队。」他对球队在加时赛的表现感到失望，认为如果球员能更集中精神，结果可能会有所不同。

李敏成亦指出，球队的防守存在问题，在对阵阿富汗、黎巴嫩以及今仗对越南时，都太轻易失球。尽管球队在进攻端有所斩获，但他认为球队在门前需要更锐利、更有效率。他坦言：「我不觉得这支球队已经完全准备好了，我们还未达到百分之百的状态，但会继续进步。」

