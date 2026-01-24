U23亚洲杯｜中国争首度封王梦碎 决赛不敌日本饮恨

今晚U23亚洲杯决赛由国家队对日本，有线77台晚上11:00直播。国家队在今届U23亚洲杯表现予人惊喜，于分组赛爆冷击败澳洲，以不败姿态次名晋级8强。8强面对上届亚军乌兹别克，国家队成功守和0:0，再于互射12码胜4:2历史性晋级4强。国家队表现一场比一场好，上场准决赛净胜越南3:0，强势晋级决赛再创历史，今晚决赛对日本争取历史性首度封王。但国足半场以0：2落后，最终以0：4不敌日本冲冠失败，获得亚军。

U23亚洲杯决赛，中国0：4日本饮恨。新华社

全场完，中国0：4日本饮恨，获得亚军。

87分钟，进入最后阶段，但中国暂时未能制造具威胁埋门。

76分钟，【中国0：4日本】小仓幸成远射，省中鲍盛鑫改变方向收死李昊；小仓幸成个人梅开二度。

74分钟，中国右路几下短传后传中，被日本守将快一步头槌解围。

70分钟，王钰栋接应长传突破越位，但起脚射门一飞冲天。

67分钟，【中国食诈糊】鲍盛鑫门前补射，越位在先入球无效。

65分钟，日本佐藤龙之介于禁区边起左脚，被李昊扑出。

60分钟，中国换人，王博豪、陈泽仕和鲍盛鑫后备上阵；日本换人，嶋本悠大入替入球功臣大关友翔。

59分钟，【中国0：3日本】12码由佐藤龙之介操刀中鹄。

57分钟，【日本获得12码】日本右路传中，国足队长刘浩帆于禁区内犯手球。

53分钟，大关友翔禁区边无人看管下起脚，但射门乏力，被李昊轻松没收。

47分钟，大关友翔右路起左脚省中人出界。

下半场展开。

日本凭大关友翔的入球打开纪录。影片截图

小仓幸成于20分钟为日本射成2：0。影片截图

小仓幸成禁区顶起脚，射破李昊的十指关。影片截图

半场完，中国暂时以0：2落后日本。

44分钟，国足右路角球开短，之后由王钰栋传中，国足球员与市原吏音争顶，后者受伤倒地；小仓幸成向球证投诉领黄牌。

42分钟，日本横山梦于左路推大位起脚，被李昊轻松没收；目前埋门中目标，国足1次，日本4次。

41分钟，日本横山梦树左路传中颇巨威胁，但被国足球员解围。

36分钟，这10分钟战情胶著，中国以长传为主，但前场未能接应继而造出有效埋门；日本的攻势亦稍为减慢。

26分钟，日本佐藤龙之介禁区顶起脚，省中了国足球员仅仅斜出。

22分钟，国足取得他们今场首次角球，彭啸迎顶斜出。

20分钟，【中国0：2日本】日本小仓幸成于禁区顶起脚，射破李昊的十指关。

17分钟，日本大关友翔的远射偏离目标。

12分钟，【中国0：1日本】日本右路传中，大关友翔起脚省中人改变方向入网，日本先开纪录。

9分钟，日本的佐藤龙之介于左路传中，伏兵远柱的古谷柊介走到空位，但近门起脚时皮球漏过出界。

7分钟，国足首个攻门，向余望接应传送头槌攻门「食唔应」，皮球被日本门将荒木琉伟。

5分钟，日本右路角球攻势，白赖仁世雄近门起脚，被国足门将李昊扑出。

4分钟，日本手榴弹战术被国足解围。日本获得第一个角球。

球赛开始，上半场由日本先开波。

两军正选阵容：

中国：

16 李昊

23 杨希、15 彭啸、4 吾米提江玉苏普、5 刘浩帆

8 木塔力甫依明卡日、6 徐彬、20 李镇全、2 胡荷韬

7 向余望、10 王钰栋

日本：

23 荒木琉伟

16 小泉佳弦、5 市原吏音、4 永野修都、2 梅木怜

10 佐藤龙之介、11 横山梦树、6 小仓幸成

8 大关友翔、9 白赖仁世雄、20 古谷柊介

中国4强淘汰越南。新华社

日本4强淘汰南韩。日本U23X