U23亚洲杯│中国门将李昊28次扑救 成功率100% 曾效力马体会传有望再外流

足球世界
更新时间：16:27 2026-01-23 HKT
发布时间：16:27 2026-01-23 HKT

U23亚洲杯决赛于香港时间明晚(24日)11时开赛，国家队将会硬撼日本U23，争取首夺此赛事锦标。中国队赛前不被看好，但球队有钢门李昊把关，此子由分组赛至准决赛的5场赛事保持不失，28次扑救全部成功，100%扑救成功率成为最强后盾。消息指这位曾踢过马德里体育会青年军的21岁门将，吸引多间欧洲豪门青睐，有望再度留洋。

李昊由分组赛至准决赛不失球

李昊在今届U23亚洲杯3场分组赛都力保不失，协助球队于只攻入1球的情况下，以1胜2和成为小组亚军，首次杀入淘汰赛。8强他对实力强横的乌兹别克共有8次扑救，助国足于法定时间和加时守和0:0，到互射12码再做英雄扑点成功，率队出线。上圈准决赛斗越南亦再次坚守城池，令队友无后顾之忧进攻大胜3:0。

28次扑救破近5届新高

此子由分组至今5场都不失球，合共有28次扑救，刷新近5届U23亚洲杯门将在单届的最高扑救次数纪录，同时亦是过去5届单届面对对手超过5次中目标攻门的门将中，首位扑救成功率达到100%。中国队今场要爆冷击败2届盟主日本队首夺冠军，李昊就是最关键的人物。

传有欧洲豪门青睐

此外，目前于中超球队青岛西海岸效力的李昊，身价已升班2,000万人民币，受到上海海港等多支国内豪门青睐。消息人士指多间欧洲豪门球会一直留意其表现，包括今届U23亚洲杯，有望得到赏识再次外流。他曾在2023年加入马德里体育会青年军，留洋两年到25年初回国加盟青岛西海岸。

