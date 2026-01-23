Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺再添伤兵 中场贝治华预计休战至少3个月

足球世界
更新时间：05:43 2026-01-23 HKT
发布时间：05:43 2026-01-23 HKT

热刺在周中欧联击败多蒙特，一洗颓风。可是又随即传来坏消息，中场贝治华（Lucas Bergvall）在欧联中足踝受伤，或要至少长唞3个月。这令正陷入伤兵潮及英超排名中下游的热刺，战力进一步受到打击。

贝治华预计会休战3个月

热刺正等待中场贝治华足踝伤势的最终诊断报告，初步担心这名19岁瑞典国脚或需休养长达3个月。贝治华是在周二对多蒙特的欧联赛事中受伤，虽然一度尝试坚持比赛，但最终无法继续，在62分钟被换出。倘若证实需要休养3个月，这对主教练汤马士法兰（Thomas Frank）而言无疑是沉重打击；贝治华今季已为热刺上阵 26 次，是球队轮换的重要成员。

热刺中场贝治华预计休养至少3个月。路透社
热刺中场贝治华预计休养至少3个月。路透社
热刺伤兵增至8人。路透社
热刺伤兵增至8人。路透社

一队伤兵增至8名

目前热刺于英超排名第14位，兼且受严重的伤兵问题困扰。除了贝治华外，占士麦迪臣（James Maddison）、宾坦古亚（Rodrigo Bentancur）、古度斯（Mohammed Kudus）、古路舒夫斯基（Dejan Kulusevski）及宾戴维斯（Ben Davies）均在长期伤兵名单中；前锋李察利臣（Richarlison）及中场祖奥包连夏（Palhinha）最近分别因伤缺阵，令法兰在调配人手上更捉襟见肘。

热刺将在周六英超先造访般尼，而下周中将作客面对法兰克福，出战欧联联赛阶段最后一场比赛。

