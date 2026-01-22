欧联｜车路士小胜帕福斯 卡些度一箭定江山

欧联联赛阶段，车路士全场占优下，最终凭卡些度（Moisés Caicedo）一箭定江山，以1：0小胜帕福斯。「蓝战士」全取3分，并升至积分榜第8名。

自新帅罗仙尼亚接手后（Liam Rosenior），车路士近3场1胜1和1负，成绩不过不失。今场对阵塞浦路斯球会帕福斯，排出最强阵容出战，列斯占士（Reece James）、安素费南迪斯（Enzo Fernández）、阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）及利安戴纳（Liam Delap）均以正选披甲。

安素费南迪斯食「诈糊」。路透社

车路士1：0帕福斯。路透社

卡些度一箭定江山。路透社

安素费南迪斯食「诈糊」

车路士甫开赛即抢攻，7分钟，安素费南迪斯头槌顶入，但球证判他犯规在先，入球无效。及后战情较为沉闷，虽然车路士控球方面占优，惟仅得卡些度的门前近射较有威胁。另一边厢，客军则有具威胁的反击机会，积亚查查（Jajá）于左路吸大位起脚，省中列斯占士后再中柱，车仔逃过一劫。半场两队踢成0：0。

卡些度打破僵局

换边后车路士继续控制战局，先有艾斯达华奥（Estêvão）接应班洛特巴迪亚舒尼（Benoît Badiashile）的后脚传送后射门，被对方守卫挡出。战至78分钟，车路士终凭角球攻势打破僵局。柏度尼图（Pedro Neto）开出角球，帕福斯守卫先顶高，卡些度见状冲顶入网，主队领先1：0。最终车仔凭这个入球以1：0小胜帕福斯，以4胜1和2负得13升上第8名。但目前由第6至13位、共有8队同得13分，「蓝战士」力争直接出线16强的资格，下场对拿玻里不容有失之余，还要争取在得失球方面取得更多优势。