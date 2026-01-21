欧联｜热刺2球小胜10人多蒙特 汤马士法兰克暂保帅位

欧联联赛阶段，近期势颓的热刺于欧联主场迎战德甲劲旅多蒙特踢出士气，最终凭基斯甸罗美路（Cristian Romero）及苏兰基（Dominic Solanke）各建一功，最终以2：0击败多蒙特，暂时升上联赛榜第4名。

赛前热刺已５场不胜，主帅汤马士法兰克（Thomas Frank）备受压力。今场赢波，相信他可暂时保帅位，继续带领热刺挑战以前8名完成首阶段赛事。

史云臣领红 多蒙特24分钟踢少个

热刺今场一改以往主场慢热作风，甫开赛已大举进袭多蒙特。开赛仅14分钟，热刺角球攻势，小将威尔逊奥度拔（Wilson Odobert）于右路传中，基斯甸罗美路门前撞射入网，替主队早早打开纪录。落后的多蒙特于上半场中段迎来更坏消息，后防丹尼尔史云臣（Daniel Svensson）于一次抢截中踩中奥度拔，球证经VAR翻看后，于24分钟以红牌将史云臣逐离场。多踢一人的热刺得势不饶人，37分钟，今季鲜有正选机会的苏兰基接应今场光芒四射的奥度拔传中，门前轻松将皮球送入网，主队领先２:０完半场。

热刺2：0击败多蒙特。路透社

汤马士法兰克暂时保住帅位。法新社

鲜有正选机会的苏兰基全场有士哥。路透社

多蒙特24分钟已踢少个。路透社

换边后热刺以控制战局为主，攻势稍为放缓，仅有沙维西蒙斯（Xavi Simons）的射门和高路梅安尼（Randal Kolo Muani）的半单刀较有威胁，但都过不了多蒙特门将基哥高保（Gregor Kobel）一关。最终热刺主场2：0小胜多蒙特，为主帅汤马士法兰克取得相当重要的胜仗。

热刺暂列第4位

热刺赛后以4胜2和1负14分暂列第4名，下场作客法兰克福，将继续挑战前8名冲线，以获得直接晋身16强的资格。落败的多蒙特则以3胜2和2负得11分暂列第12位，最后一轮将于主场迎战国际米兰。