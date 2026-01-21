欧联｜阿仙奴3：1国际米兰 7战全胜续排榜首

周三凌晨欧联上演大战，榜首的阿仙奴作客上届亚军国际米兰，最终凭加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）梅开二度、约基利斯（Viktor Gyökeres）锦上添花下，以3：1击败对手，继续保持全胜纪录。

阿仙奴在今届欧联表现出色，赛前已6场全胜。今场领队阿迪达收起队长马田奥迪加特（Martin Ødegaard）、中场主力迪格兰赖斯（Declan Rice）、后防猛将加比尔马加希斯（Gabriel Magalhães）；伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）、基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）和近年备受伤患困扰的加比尔捷西斯则担任正选。

加比尔捷西斯梅开二度。路透社

开赛仅10分钟，阿仙奴先开纪录。守将祖利安添巴先在禁区内起脚，省中对手后加比尔捷西斯再飞身向前补射入网，兵工厂领先1：0。国际米兰随后倾力反扑，8分钟后，先有马古斯杜林（Marcus Thuram）及尼高路巴列拿（Nicolò Barella）的起脚被阿仙奴守卫挡出，后上的彼达苏锡（Petar Sučić）在峨嵋月内起脚，射破大卫拉耶（David Raya）十指关，扳成平手。

国际米兰在追平后，比赛一度陷入胶著。战至31分钟，阿仙奴凭其擅长的角球攻势，由李安度杜沙特（Leandro Trossard）送出二传，门前的加比尔捷西斯加一头顶入，个人梅开二度，并再度为阿仙奴取得领先完半场。

加比尔捷西斯梅开二度。路透社

约基利斯为阿仙奴射入奠胜球。路透社

阿仙奴7战全胜续排榜首。路透社

势以首名晋16强

换边后，主队换入大卫法迪斯（Davide Frattesi）及年轻意大利锋将比奥艾斯保薜图（Pio Esposito）加强进攻。不过阿仙奴的防线依旧稳健，再没有给予主队任何机会。战至比赛最后阶段，后备入替的约基利斯于85分钟再入一球，替客队锁定胜局。阿仙奴终以3：1击败国际米兰，继续保持欧联全胜佳绩。

全取3分的阿仙奴后在榜首成功带开，极大机会以首名晋身16强。「枪手」暂时领先同日赢波、次席的皇家马德里和第3位的拜仁慕尼黑6分；目前拜仁踢少场，这支德甲班霸将于今晚深夜将主场迎战圣基莱斯联。至于国际米兰暂时跌至积分榜第8名，要保持直接晋身16强资格，最后一轮对多蒙特不容有失。