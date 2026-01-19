非洲国家杯｜一度拉队离场抗议 塞内加尔戏剧性封王 摩洛哥补时射失12码

塞内加尔与东道主摩洛哥，今晨于决赛争夺非洲国家杯。法定时间踢成0：0，但下半场补时的剧情锋回路转，先是塞内加尔食诈糊，然后被判输12码，球员拉队离场；扰酿一轮后摩洛哥的巴谦戴亚斯主射极刑宴客。最终塞内加尔于加时上半场射入全场唯一入球，以1：0破敌兼封王。

塞内加尔赢得非洲国家杯冠军。路透社

塞内加尔94分钟食诈糊

两军于法定时间互交白卷，但实情有极具戏剧性的事件发生。下半场补时为8分钟，于94分钟塞内加尔一次右路角球，远柱的锡克（Abdoulaye Seck）疑推开夏基美后头槌攻门中柱弹出，但门前的队友补中。惟球证认为锡克犯规在先，判塞内加尔食诈糊。

补时末段被罚12码 塞军拉队离场

场面更激烈的一幕出现在98分钟，塞内加尔被判输12码，此时塞内加尔的球员已因早前食诈糊相当不满，在这次判决后更在教练泰奥（Pape Thiaw）的鼓励下拉队离场，返回更衣室。塞内加尔主将沙迪奥文尼仍留在场上，之后他亦回到更衣室劝队友继续比赛，塞内加尔球员才回到球场。

巴谦戴亚斯操刀12码，塞内加尔门将文迪大打心理战。法新社

戴亚斯选择挑射。法新社

戴亚斯操刀，皮球被文迪企定定一抱入怀。法新社

巴谦戴亚斯挑射极刑宴客成罪人

扰酿一轮后，这个12码到补时第24分钟，才由效力皇家马德里的巴谦戴亚斯（Brahim Díaz）主射，但他选择用挑射（Panenka）中间处理这次极刑，最终皮球被塞内加尔门将文迪（Edouard Mendy）一抱入怀。

柏比古尔一箭定江山

摩洛哥失去封王的黄金机会，球证随即呜笛结束法定时间，但摩洛哥的噩梦未止。塞内加尔于加时上半场4分钟，由柏比古尔（Pape Gueye）于禁区边起左脚劲射破门，最终以 1：0击败摩洛哥，夺得今届非洲国家杯冠军。

塞内加尔的柏比古尔一箭定江山。法新社