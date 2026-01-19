Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾马利赛后「古怪」访问：维拉并非前五竞争者

足球世界
更新时间：06:00 2026-01-19 HKT
发布时间：06:00 2026-01-19 HKT

阿士东维拉错过拉近与榜首阿仙奴的距离，以0：1不敌爱华顿后落后「兵工厂」7分。维拉领队艾马利在赛后访问表现沮丧，并指「我们并非前五竞争者」；访问期间的表现被艾殊利杨格形容为「古怪」。

单字回应记者问题

艾马利赛后接受《天空体育》的访问，第一条问题被问到，对于是日赛果是否感到惊讶，艾马利仅以单字回答「不」，之后一片静默。被追问下艾马利才解释道：「对手踢得好，我们有入球的机会但未能把握，对手的机会较少但他们成功破门，入球后防守出色。是的，我们可以避免失球，但最终做不到。」

Dead air 5秒后结束访问

艾马利之后更表示：「我们仍然不是前五竞争者，目前的确排在前五内，但我们不是。有其他球队比我们更有潜能。」记者追问艾马利为何有这个想法后，艾马利没有回答，只是沉默地望着记者，「dead air」约5秒后记者向艾马利道谢，并结束访问。

杨格：或是向会方暗示需增兵

镜头回到录影厂，为《天空体育》担任嘉宾的前维拉球员艾殊利杨格，形容该访问「古怪」，曾与艾马利共事的他表示：「艾马利看起来非常愤怒，可能是伤兵满营困扰。又或者是卖走了当耶尔马伦？这是否向管理层暗示需要增兵？直言有另外5支球队更具潜能，非常古怪。」

