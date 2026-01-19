英超｜加拉斯拿炮轰被管理层「抛弃」 桑马迪达或投祖云达斯

水晶宫由上季赢得足总杯，到现在经历各项赛事10场不胜。但球队的震荡未止，领队加拉斯拿宣布季尾离队后，在昨日的赛后炮轰管理层。《天空体育》一度传出水晶宫考虑立即解雇加拉斯拿。而在这轮动荡当中，水晶宫有机会再失主将。

各项赛事10场不胜

加拉斯拿去季带领水晶宫赢得英格兰足总杯，并由去季延续至今季创下打破队史的19场不败纪录。但水晶宫近况下滑，上周在足总杯爆冷不敌第6级球队马尔斯菲FC于第3圈出局，各项赛事10场不胜。

不满比赛前一天卖古希

领队加拉斯拿于日前英超斗新特兰赛前，已宣布今季约满后不会续约。在是役的前一天，水晶宫更将队长马克古希卖给曼城；球队作客以1：2不敌「黑猫」后，加拉斯拿向管理层开火：「我觉得我们完全地被抛弃，在比赛前一天卖走队长，完全没可能理解。昨天正在备战，然后我被告知队长会被卖走，为何不能等到下周？至少他能踢完今场，等到下周其他球员归队，这令我非常失望。」

马克古希即将转投曼城。路透社

在加拉斯拿开火后，一度传出水晶宫欲立即解雇他。路透社

水晶宫或再失主将，桑马迪达获得祖云达斯的青睐。路透社

「一年经历两次心碎」

水晶宫今季失去两名主将，包括开季前转会阿仙奴的伊比尔治伊斯，以及即将转投曼城的古希。加拉斯拿表示：「伊斯在开季前一天转会，队长则在比赛前一天收到离队消息，一年经历两次心碎，完全无法理解。我在球坛30年从未发生过这样的事，但在这短短的6、7个月却经历两次。」

一度传出水晶宫欲即炒加拉斯拿

在加拉斯拿的发言后，《天空体育》消息一度称水晶宫考虑立即解雇他，但及后更新消息指，管理层仍然希望加拉斯拿做到合约完结，等到夏天时才易帅。但继伊斯和古希之后，另一主将桑马迪达据报获得祖云达斯的青睐，这支意甲班霸盼以2600万镑的转会费收购这名法国前锋，并愿意提供大幅加薪的4年合约；据指水晶宫已拒绝报价。加拉斯拿早前表示如果有合理报价且桑马迪达希望离队，会予以放行。