英超｜维拉不敌爱华顿错失升次席机会 阿仙奴受惠榜首领先7分

阿士东维拉错失升上次席和追近阿仙奴的机会，今晨于英超主场迎战爱华顿以0：1告负。今轮和波失分的阿仙奴，却成为前3名唯一得分球队，在榜首领先优势拉开至7分。

争标对手榜首的阿仙奴昨日和波，次席的曼城又不敌曼联，令今晨出战的维拉只要和波就能取代曼城升上次席，赢出的话更会追至落后阿仙奴4分。

阿士东维拉争标受挫。美联社

但维拉今场主场迎战爱华顿，开赛仅10秒左右防线便出现险象。爱华顿门将比克福特后场大脚斩上前，泰亚路巴利控球弹横后，梅车洛尔起脚中柱弹出。31分钟，维拉的泰利文斯交出巧妙直线，但古斯辛特的射门乏力。

爱华顿34分钟食诈糊

爱华顿于34分钟食诈糊，一次短角球再传中，积克奥拜恩接应顶入，但旁证示意越位。VAR翻看显示，奥拜恩并没有越位，而是站在奥拜恩前面的队友夏里逊岩士唐越位；岩士唐虽没有触球，但与守将争顶仍算有影响敌军的防守，最终入球无效。41分钟到维拉有一次黄金机会，古斯辛特接应左路传中顶头槌，笠过爱华顿门将比克福特，但最终中楣弹出。两军上半场互交白卷。

爱华顿的基亚利殊今场倒戈。路透社

维拉错失追近阿仙奴的机会。美职社

爱华顿上半场食诈糊。路透社

巴利一箭定江山。路透社

泰亚路巴利一箭定江山

今场打开纪录的是爱华顿，59分钟维拉中坚柏奥托利斯在己方禁区顶控球失误，被爱华顿的杜韦麦尼尔截得皮球并起左脚烫射，维拉门将马天尼斯虽然扑出，但皮球落在巴利面前，后者笠射入网。落后0：1的维拉之后围攻，最具极胁的攻门当数摩根罗渣士于72分钟的远射，皮球直飞死角，但被比克福特飞尽扑出。

维拉续排第3位

维拉最终以0：1不敌爱华顿，赛后以13胜4和5负得43分续排第3位，与次席的曼城同分，并落后榜首的阿仙奴7分；阿仙奴成为今周前3名中，唯一有分落袋的球队。爱华顿则以9胜5和8负得32分，排在第10位。