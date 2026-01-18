Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺不敌韦斯咸2026年仍未开斋 汤帅：感受到每个人对我的信任

热刺今晨英超于主场出击，面对护级球队、赛前联赛10场不胜的韦斯咸，于93分钟失守，以1：2落败。热刺球迷继续狂嘘，并向领队汤马士法兰克高唱「你明早就被炒」。汤帅对球迷的不满表示理解，但认为球队是役非常接近胜利，而他自己「能感受到每个人的信任」。

加历查首为热刺上阵

刚由马德里体育会转投热刺的干拿加历查，今场正选上阵演「地标战」。热刺今场于15分钟失守，韦斯咸的森马维于左路推大位起脚，省中人下改变方向，收死热刺门将古里莫维卡里奥，「锤仔帮」领先1：0。24分钟，热刺差点扳平，威尔逊奥度拔接应左路传中近门头槌攻门，但韦斯咸门将艾路拿出迎封到。之后韦斯咸有两次黄金机会，但卡斯迪兰奴斯25分钟面对空门头槌顶高，41分钟苏锡克的头槌被维卡里奥飞尽扑出。韦斯咸以1：0领先完半场；热刺球迷则对球队的表现报以嘘声。

哥林威尔逊93分钟为韦斯咸奠胜。路透社
汤马士法兰克备受压力。路透社
热刺2026年踢了5场仍未开斋。路透社
韦斯咸取得护级宝贵的3分。路透社
93分钟威尔逊为韦斯咸奠胜

热刺于64分钟扳平，基斯甸罗美路接应右路传送头槌破网。但主队最终全失3分，韦斯咸于93分钟一次右路角球，最终哥林威尔逊于门前快一步将皮球送入网。热刺以1：2落败，踏入2026年踢了5场仍未开斋，各项赛事近8场仅得1分，以7胜6和9负得27分暂列第14位；他们将于周中转战欧联，主场迎战多蒙特。韦斯咸则终结英超10场不胜的颓势，以4胜5和13负得17分暂排第18位，落后第17位的诺定咸森林5分。

汤帅：今仗离胜利非常接近

主场球迷完场后继续报以嘘声，并对汤帅高唱「你明早就被炒」。汤帅对球迷的不满表示理解，但强调今场与胜利非常接近：「当我们重返胜轨，一切就会不同。如果球员不再努力那就可以算了，但球队上下仍然卖力。我们今天离胜仗仅一步之遥。我能感受到每个人对我的信任。」

