英超｜阿仙奴0：0森林联赛两连和 错失拉开9分机会

阿仙奴未能把握早场的曼城输波失分，作客以0：0赛和诺定咸森林。阿仙奴英超两连和，连续两轮错失曼城失分机会拉开领先优势，赛后以7分领先次席曼城和第3位的维拉，但维拉少踢1场。

早场出战的曼城作客以0：2不敌曼联，令榜首的阿仙奴只要赢波，就能将榜首领先优势拉开至9分。但「兵工厂」赛程频密，经过一轮快车和杯赛后，今晨尾场作客第17位的诺定咸森林后，在接着的周中需要欧联作客国际米兰；阿迪达今场先收起布卡约沙卡。

马天尼利失黄金机会

今场上半场最具威胁埋门，来自28分钟阿仙奴的角球攻势，马度基起脚省中人，伏兵远柱的加比尔马天尼利补射仅仅斜出。40分钟，森林的梅里路于中圈漏顶，阿仙奴前锋约基利斯截得皮球推进，但梅里路一路力追最终阻截到约基利斯的射门。两军半场互交白卷。

马天尼利上半场错失黄金机会。路透社

阿仙奴英超两连和。路透社

阿仙奴错失拉开9分的机会。路透社

阿仙奴赛程频密，战毕今场后周中将欧联作客国际米兰，之后回到英超主场迎战曼联。路透社

奥拉艾拿疑犯手球没判12码

下半场初段森林占到较多控球，但未能制造出极具威胁的埋门。半场已换1人的阿仙奴，于55分钟再一口气作出3个调动，换入沙卡、加比尔捷西斯和米基尔马连奴，之后阿仙奴的攻势有起色。65分钟，沙卡接应左路传中头槌攻门，皮球飞向远柱网仔，但被森林门将素斯飞尽救出。70分钟，沙卡右路传中，马连奴头槌攻门，加比尔捷西斯冲前欲加一脚，再被素斯化解。72分钟，马连奴接应罚球头槌攻门，仅仅斜出。80分钟森林守将奥拉艾拿于禁区内疑犯手球，但VAR翻看后认为艾拿那一记是「自然动作」，因此没有判12码。阿仙奴最终未能取得入球，以0：0赛和森林。

维拉有机会追至落后4分

阿仙奴英超两连和，连续两轮错失拉开榜首优势的机会。上一轮次席的曼城和第3位的维拉分别和波失分，之后出场的阿仙奴0：0赛和利物浦，维持6分优势。今轮赛和森林后，阿仙奴以15胜5和2负得50分，以7分领先曼城和维拉，但第3位的维拉少踢1场。维拉将于今日深夜主场迎战爱华顿，只要胜出便可追近至落后4分。