U23亚洲杯｜国足小将再创历史 互射十二码淘汰乌兹别克历史性闯4强

足球世界
更新时间：23:18 2026-01-17 HKT
发布时间：23:18 2026-01-17 HKT

国家队小将再创历史，乘著首次晋身亚洲杯淘汰赛的气势，在周六的沙特阿拉伯U23亚洲杯8强赛事中，纵使中国U23代表队在全场处于劣势下，凭借门将李昊的「神级」发挥，在法定时间及加时赛力保0:0不失，最终在互射十二码阶段以4:2击败乌兹别克，历史性首次杀入赛事四强。

顶住乌兹别克围攻　「神龙」李昊力挽狂澜

这场8强赛一如赛前所料，战况呈现一面倒。乌兹别克自开赛便发动猛烈攻势，频频考验中国队防线。早段已逼使现效力青岛西海岸的21岁门将李昊作出多次关键扑救，更要靠门楣帮忙挡出乌兹别克一次「省中人」的射门才得以保住清白之身。

面对对手的围攻，中国队被迫全军退守，前锋王钰栋和拜合拉木在前场孤立无援，鲜有进攻机会。半场结束前，李昊再次作出「神救」，为国足力保不失。

加时互交白卷　互射12码定生死

换边后形势未变，虽然中国队曾有一次拜合拉木接应杨希传中后的倒挂攻门斜出，但大部分时间仍由乌兹别克主导。李昊下半场继续表现神勇，高飞低扑，连番挡出对方的射门，最终双方在法定时间及30分钟加时后始终无法打破僵局，比赛进入残酷的互射十二码阶段。

在互射十二码中，双方前几轮各有命中，中国队一度领先3:2。随后虽然杨皓宇在第4轮宴客，但乌兹别克在同一轮的射门被今场比赛「上晒身」的李昊扑出。最后一轮，王博豪顶住压力射入致胜一球，助中国队以总比数4:2气走强敌。

这是中国队历史上首次晋级U23亚洲杯准决赛，他们将于周二（20日）与越南队争夺决赛席位。


 

