英联杯│车路士2:3阿仙奴 罗仙尼亚遇首败 「不会怪责球员」

周三英格兰联赛杯4强首回合，车路士主场以2:3不敌阿仙奴，先吃闷棍。第2次带领蓝狮出战的新帅罗仙尼亚，遇上入主以来首败，但球队与接近强阵出击的枪手互有攻守，更一度主导比赛，球员们亦一直拚搏到最后，难怪这名41岁少帅亦相当满意球队的表现，直言不会怪责战将。

两次追近仍输2:3

面对尽遣加比尔马加希斯、威廉沙列巴、苏比文迪、迪格兰赖斯和布卡约沙卡等主力的阿仙奴，车路士全场仍然取得58%控球率，5次中目标攻门亦只比前者少1次，并靠后备上阵的锋将阿历真度加拿祖两次抽射破网两度追近，可是因后防组织不够严密，被敌将宾韦特、约基利斯和苏比文迪各入一球输2:3，首回合先吃闷棍。

罗仙尼亚首败但满意球队演出

罗仙尼亚上周二落实接掌蓝狮，刚周末首次带队就在足总杯5:1大胜查尔顿，今场第2次领军遇上败仗，但他没有失望：「我对球员们的投入和拚搏精神非常满意。他们拚尽了全力，这是一场开放的比赛，大部份时间占据了优势，只要有些不集中而失第3球，但我不能怪责球员。全队都愿意为彼此奔跑，大家都展示了战斗精神。」