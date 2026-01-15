英超｜热刺3500万镑收购干拿加历查 签约至2031年

热刺宣布从西甲马德里体育会收购英格兰中场干拿加历查（Conor Gallagher），转会费为3500万英镑。这名25岁的前车路士球员获得多间球会青睐，热刺最终击败主要对手阿士东维拉夺得心头好，双方签约至2031 年。

加历查于2024年8月以3300万镑，由车路士转投马体会，效力期间各项赛事上阵77场并攻入7球。如今重返伦敦，他难掩兴奋之情：「我很高兴能加入这间伟大的球会，这是我职业生涯的重要一步。我知道热刺球迷非常热情，我渴望与大家一起创造特别的时刻。」

加历查由马体会转投热刺。路透社

加历查为马体会上阵77场入7球。路透社

曾经效力车路士的加历查，重返英超。路透社

汤马士法兰克：望提升中场战斗力

热刺领队汤马士法兰克（Thomas Frank）对这宗收购给予高度评价。他指出，随着中场宾坦古亚（Rodrigo Bentancur）因腿筋重伤需要接受手术，预计缺阵至少3个月，加历查的加盟正合时：「干拿是顶尖中场，他具备领袖才能和丰富经验。他在场上的奔跑与压迫能力，以及门前把握力，将极大增强我们的中场厚度。」

加历查重返英超争表现 挽救世杯梦

加历查至今为英格兰代表队上阵22次，曾参与2024年欧国杯并随队夺得亚军。然而，在现任领队杜曹执教下，他仅获得1次上阵机会。由于世界杯将于今夏举行，他希望重返英超后争取更好表现，挽救世杯梦。

热刺近期陷入低潮，联赛榜仅排第 14 位，近6场联赛输足5场。虽然欧联仍有机会直接晋身淘汰赛，但他们在足总杯已被维拉淘汰。热刺下场比赛将会是本周六主场对韦斯咸，届时加历查将有机会亮相。