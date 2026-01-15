非洲国家杯｜文尼率塞内加尔挫埃及入决赛 沙拿再度无缘冠军

非洲国家杯4强上演利物浦旧队友大战，塞内加尔凭沙迪奥文尼（Sadio Mane）一箭定江山，以1：0击败由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）带领的埃及；塞内加尔的决赛对手是摩洛哥。埃及继2021年决赛后再度不敌塞内加尔，沙拿继续与冠军无缘。

沙拿接近「隐形」 文尼一箭定江山

塞内加尔与埃及可说是非洲区的宿敌，今场两队火药味浓，塞内加尔教练泰奥（Pape Thiaw）在上半场更因误入埃及技术区，一度引发两军后备席冲突。说回战情，塞内加尔虽然全场占据主动，但埃及防线组织严密，双方一度陷入胶著。

文尼一箭定江山。法新社

今场上演利物浦旧队友大战。法新社

沙拿再次无缘非洲国家杯冠军。路透社

僵局直至78分钟才被打破，塞内加尔小将卡马拉（Lamine Camara）的射门被挡，文尼再于禁区外劲射入网，经VAR长时间覆核后，球证确认入球有效。另一边厢，今届赛事已射入4球的沙拿今场被对手冻结，全场射门次数为零，几乎「隐形」。塞内加尔最终凭文尼这个入球，以1：0击败埃及杀入决赛。这亦是文尼继2022年非洲杯决赛及世界杯外围赛后，第3次在A级国际赛中击败沙拿。

摩洛哥互射12码淘汰尼日利亚

至于另一场4强，主办国摩洛哥与尼日利亚踢足120分钟互无纪录，最终摩洛哥凭互射12码，以4：2淘汰对手杀入决赛。决赛将于1月18日深夜上演。