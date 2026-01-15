Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜文尼率塞内加尔挫埃及入决赛 沙拿再度无缘冠军

足球世界
更新时间：07:32 2026-01-15 HKT
发布时间：07:32 2026-01-15 HKT

非洲国家杯4强上演利物浦旧队友大战，塞内加尔凭沙迪奥文尼（Sadio Mane）一箭定江山，以1：0击败由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）带领的埃及；塞内加尔的决赛对手是摩洛哥。埃及继2021年决赛后再度不敌塞内加尔，沙拿继续与冠军无缘。

沙拿接近「隐形」 文尼一箭定江山

塞内加尔与埃及可说是非洲区的宿敌，今场两队火药味浓，塞内加尔教练泰奥（Pape Thiaw）在上半场更因误入埃及技术区，一度引发两军后备席冲突。说回战情，塞内加尔虽然全场占据主动，但埃及防线组织严密，双方一度陷入胶著。

文尼一箭定江山。法新社
文尼一箭定江山。法新社
今场上演利物浦旧队友大战。法新社
今场上演利物浦旧队友大战。法新社
沙拿再次无缘非洲国家杯冠军。路透社
沙拿再次无缘非洲国家杯冠军。路透社

僵局直至78分钟才被打破，塞内加尔小将卡马拉（Lamine Camara）的射门被挡，文尼再于禁区外劲射入网，经VAR长时间覆核后，球证确认入球有效。另一边厢，今届赛事已射入4球的沙拿今场被对手冻结，全场射门次数为零，几乎「隐形」。塞内加尔最终凭文尼这个入球，以1：0击败埃及杀入决赛。这亦是文尼继2022年非洲杯决赛及世界杯外围赛后，第3次在A级国际赛中击败沙拿。

摩洛哥互射12码淘汰尼日利亚

至于另一场4强，主办国摩洛哥与尼日利亚踢足120分钟互无纪录，最终摩洛哥凭互射12码，以4：2淘汰对手杀入决赛。决赛将于1月18日深夜上演。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
12小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
14小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
10小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
15小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
19小时前
美国据报将暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗
即时国际
8小时前
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例
社会
11小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
23小时前
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
影视圈
13小时前
香港一男一女同日骑代步车拱北口岸过关，坐垫被揭藏64部旧iPhone。
00:26
拱北口岸｜两香港男女骑代步车过关 坐垫被揭藏旧iPhone共64部｜有片
即时中国
11小时前