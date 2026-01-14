U23亚洲杯｜国家队小将创历史！中国U23首度晋身淘汰赛

国家队小将创造历史！中国U23周三晚凭将士用命，0:0成功闷和泰国U23，历史性首度打入U23亚洲杯淘汰赛，8强将会面对C组首名的乌兹别克U23。

中国U23于沙特阿拉伯上演的U23亚洲杯赛一直表现不俗，赛前于D组排榜首，首两仗分别闷和伊拉克及1:0小胜澳洲，因赛制小组同分先计对赛成绩，故国家队只要再拿1分即可肯定出线。

然而国家队对泰国的小组最后一战并没刻意死守，射门11次仅比泰国少1次，当中效力青岛西海岸的21岁门将李昊全场更作出4次扑救力挽狂澜，助国家队最终成功闷和泰国，肯定出线席位。

8强对乌兹别克

而D组同时间上演的另一战，澳洲在补时阶段连入两球，2:1反胜伊拉克，在最后一刻以6分升上榜首，令3战1胜2和不败手执5分的国家队，只能以次名出线，但已是国家队自2013年U23亚洲杯起，参赛6届以来历史性首度杀入淘汰赛。国家队8强对手是C组榜首的乌兹别克，后者以2胜1和不败姿态晋级，两军将在周六下午2:30争夺4强席位。