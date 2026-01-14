Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亚洲杯｜国家队小将创历史！中国U23首度晋身淘汰赛

足球世界
更新时间：21:57 2026-01-14 HKT
发布时间：21:57 2026-01-14 HKT

国家队小将创造历史！中国U23周三晚凭将士用命，0:0成功闷和泰国U23，历史性首度打入U23亚洲杯淘汰赛，8强将会面对C组首名的乌兹别克U23。

中国U23于沙特阿拉伯上演的U23亚洲杯赛一直表现不俗，赛前于D组排榜首，首两仗分别闷和伊拉克及1:0小胜澳洲，因赛制小组同分先计对赛成绩，故国家队只要再拿1分即可肯定出线。

然而国家队对泰国的小组最后一战并没刻意死守，射门11次仅比泰国少1次，当中效力青岛西海岸的21岁门将李昊全场更作出4次扑救力挽狂澜，助国家队最终成功闷和泰国，肯定出线席位。

8强对乌兹别克

而D组同时间上演的另一战，澳洲在补时阶段连入两球，2:1反胜伊拉克，在最后一刻以6分升上榜首，令3战1胜2和不败手执5分的国家队，只能以次名出线，但已是国家队自2013年U23亚洲杯起，参赛6届以来历史性首度杀入淘汰赛。国家队8强对手是C组榜首的乌兹别克，后者以2胜1和不败姿态晋级，两军将在周六下午2:30争夺4强席位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
5小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
5小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
10小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
6小时前
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
7小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈志云返TVB门外遭千夫所指？撰长文亲解打卡原因 爆曾欲离开商台：递过辞职信
陈志云返TVB门外遭千夫所指？撰长文亲解打卡原因 爆曾欲离开商台：递过辞职信
影视圈
6小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
15小时前
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
影视圈
7小时前